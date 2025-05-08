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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Які квіти вибрати для своєї клумби тим, у кого немає часу на догляд за ними

Якщо ви неготові цілий сезон полоти, підживлювати й поливати свою клумбу, але хочеться краси в саду, варто вибрати ці рослини. Вони не потребують особливого догляду, стійкі до заморозків і посухи, гарно приживаються та квітнуть увесь сезон.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які квіти майже не потребують догляду

Які квіти майже не потребують догляду

Які квіти підійдуть тим, у кого мало часу на догляд за клумбою

Ці квіти не хворіють, добре ростуть навіть на збіднілому ґрунті, стійкі до різких перепадів температури і не вимагають складного догляду. Навіть садівники-початківці зможуть створити прекрасний квітник із цих рослин.

Професійні флористи рекомендують звернути увагу на однорічники, які треба висаджувати після травневих заморозків і на початку червня. Такі квіти цвістимуть аж до настання глибокої осені, вони неймовірно гарні, невибагливі у догляді, постійно випускають квіти й добре переносять зміну погоди. Це:

  • космеї;

  • чорнобривці;

  • петунії.

Також треба обов’язково мати на своїй клумбі багаторічні рослини. Їх не треба садити кожного року, вони не бояться заморозків та посухи й роками прикрашатимуть вашу клумбу. Ці квіти:

  • півонії;

  • флокси;

  • хости.

Багаторічники ростимуть навіть у затінку і практично не вимагають догляду. До того ж, вони не заростають бур’янами, тому вам неодмінно треба посадити їх на своїй клумбі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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