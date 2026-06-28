Які людські навички будуть потрібні у світі ШІ: експерт з кар'єри назвав п'ять

Вміння працювати зі штучним інтелектом / © pixabay.com

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Лише 5 навичок, які можуть пережити еру штучного інтелекту. Кар’єрний експерт Бенджамін Тодд назвав п’ять навичок, які складно замінити ШІ.

Про це йдеться у матеріалі unilad.

За словами експерта, саме ці вміння протягом наступного десятиліття можуть лише зростати в ціні.

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Комунікація та вміння будувати стосунки

Однією з найважливіших навичок майбутнього експерт назвав здатність ефективно спілкуватися, створювати довіру та вибудовувати справжні людські зв’язки.

За словами Тодда, зі збільшенням кількості контенту, який створює ШІ, сама генерація інформації може стати менш цінною. Натомість дедалі важливішими будуть уміння визначати, що саме потрібно створити, а також оцінювати якість результату.

Соціальні навички

Попри розвиток технологій, штучному інтелекту поки що складно повністю замінити людську взаємодію.

Експерт зазначив, що люди й надалі потребуватимуть емоційного контакту, підтримки та роботи, створеної іншими людьми.

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До важливих навичок він відніс:

розуміння емоцій інших людей;

вирішення конфліктів;

здатність співпрацювати.

Саме такі вміння, за його словами, роботам буде значно важче опанувати.

Лідерство, критичне мислення та ухвалення рішень

Ще однією навичкою, яка залишатиметься цінною, є здатність приймати рішення.

Тодд нагадав, що дослідження 2017 року показало: серед найчастіше потрібних навичок у найбільш затребуваних професіях на першому місці були саме судження та ухвалення рішень.

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ШІ може виконувати багато рутинних завдань, але остаточна відповідальність і вибір стратегії все ще залишаються за людьми.

Управління процесами та організацією роботи

За словами експерта, будь-якій компанії потрібні люди, які можуть керувати процесами та забезпечувати роботу системи.

Хоча штучний інтелект уже автоматизує значну частину адміністративних завдань, складні ситуації все ще потребують людського досвіду, оцінки та відповідальності.

Вміння працювати зі штучним інтелектом

Окремо Тодд наголосив, що ШІ не обов’язково є ворогом працівників. Навпаки, перевагу отримають ті, хто навчиться використовувати нові інструменти у своїй роботі.

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«Якщо можна дати одну пораду — навчіться використовувати інструменти ШІ для виконання реальних завдань», — зазначив експерт.

За його словами, найбільш цінними стануть фахівці, які зможуть поєднати можливості штучного інтелекту з людським контролем, аналізом та прийняттям важливих рішень.

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