Які народні методи обігрівання можуть коштувати життя: що не можна використовувати

Як зігрітися

У холодну пору року, коли через постійні обстріли та енергетичну кризу українці стикаються з тривалими відключеннями електрики, питання збереження тепла стає надзвичайно гострим. Коли температура у квартирі опускається до плюс десяти і менше, люди починають шукати будь-які способи зігрітися. Проте рятувальники та експерти з безпеки наголошують, що ігнорування правил експлуатації нагрівальних приладів може призвести до непоправних трагедій.

Газова плита замість обігрівача як смертельна загроза

Найбільшу небезпеку для мешканців багатоквартирних будинків становить використання газової плити не за призначенням. Коли конфорки працюють годинами для обігрівання приміщення, у повітрі активно спалюється кисень. Окрім того, у процесі горіння виділяється чадний газ — підступна токсична речовина, яка не має кольору чи запаху. Оскільки людина не може відчути його присутність, отруєння стається непомітно, що вже неодноразово призводило до летальних наслідків в Україні, коли цілі сім’ї гинули у власних квартирах.

Блогер та військовослужбовець Антон Швець наголошує, що нагріватися газом із конфорки смертельно небезпечно. Якщо в системі впаде тиск, старі плити можуть згаснути, і газ швидко заполонить квартиру. Найменша іскра від електроприладу в такий момент може призвести до вибуху. Газ призначений виключно для приготування їжі або нагрівання води, а за будь-якого запаху газу в під’їзді слід миттєво викликати аварійні служби.

Генератори на балконах: небезпека на рівні з ворожими дронами

Окремим критичним фактором ризику стало встановлення генераторів на балконах багатоповерхівок та використання буржуйок у квартирах. Вадим Литвин, голова асоціації енергоаудиторів, порівнює цю «трійку» (буржуйка, газова плита, генератор на балконі) за рівнем руйнівної та летальної дії з безпілотниками «Шахед». За його словами, власник створює потенційну небезпеку не лише для себе, а й для всіх сусідів.

Згідно з правилами ДСНС, генератори заборонено використовувати на балконах. Їх можна встановлювати лише на відкритому повітрі на відстані щонайменше шість метрів від будівель або в технічних приміщеннях із надійною вентиляцією. Ігнорування цих вимог часто закінчується пожежами та смертельними отруєннями.

Джерела відкритого вогню

Категорично заборонено залишати без нагляду будь-які джерела відкритого вогню, як-от свічки чи спиртові пальники. Навіть коротка відсутність господаря або сон із запаленою свічкою можуть стати причиною пожежі. Штори, постільна білизна або одяг поруч із вогнем спалахують миттєво.

Щодо розігрівання їжі Вадим Литвин зазначає, що китайські газові балончики є свого роду лотереєю. Значно безпечніше використовувати сухий спирт, рідинні спиртівки або «хімічні розігрівачі», які застосовуються у військових сухпайках. Водночас наявність декількох вогнегасників у квартирі стає обов’язковим елементом виживання.

Рекомендації для безпечного обігрівання оселі

Для того щоб перебування вдома було безпечним, варто дотримуватися таких порад:

Використовуйте тільки сертифіковані електрообігрівачі з функцією автоматичного вимкнення.

Ніколи не накривайте нагрівальні прилади та не сушіть на них одяг.

Встановіть у помешканні автономний датчик чадного газу.

Регулярно провітрюйте кімнати для циркуляції свіжого повітря.

Ніколи не залишайте відкритий вогонь без нагляду, особливо в нічний час.

Фахівці акцентують увагу на тому, що взимку справна вентиляція є обов’язковою. Регулярне провітрювання оселі, попри мороз, необхідне для запобігання накопиченню отруйних газів.

Експерти закликають готуватися до збоїв заздалегідь: купувати правильні зарядні станції та інвертори, готувати ємності для води, утеплювати труби в підвалах та ущільнювати двері й вікна. Знайомство з сусідами також допомагає швидше та дешевше реалізувати заходи безпеки.

Безпека під час обігрівання житла повинна бути на першому місці, адже вчасна підготовка та дотримання правил — єдиний спосіб уникнути трагічних наслідків.