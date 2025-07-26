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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Які найефективніші способи позбутися крота на ділянці, не вбиваючи його: тварини більше не полізуть до вашого саду

Хоча кроти й не харчуються корінням рослин, проте вони займаються активною підземною діяльністю, яка може завдати неабиякої шкоди садам та городам. Підриваючи землю, вони порушують кореневу систему, псують молоді насадження. Однак, до жорстоких заходів у боротьбі з цими тваринами вдаватися не слід — адже є перевірені гуманні методи, які допомагають позбутися шкідників на ділянці.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Народні способи позбутися кротів на ділянці, не вбиваючи їх

Народні способи позбутися кротів на ділянці, не вбиваючи їх / © unsplash.com

В сільській місцевості дуже часто для гуманної боротьби з кротами використовують карбід кальцію. Для того, щоб налякати шкідника, відшукують свіжу кротовину, обережно її розкопують, а потім в заглиблення кладуть кілька шматочків цієї речовини. Обов’язково потрібно зверху присипати землею і полити водою.

Чому це працює? В результаті відбувається хімічна реакція, під час якої виділяється ацетилен. Це газ з сильним різким запахом, який не переносять кроти. Вже через кілька годин всі кроти залишать територію вашого саду чи городу, не гинучи при цьому.

Не менш ефективним варіантом є створення шумового відлякувача. Для цього можна використати звичайну пластикову пляшку. Візьміть дерев’яну чи металеву палицю, встроміть її в ґрунт недалеко від кротовини, насадіть зверху пляшку з вирізаними лопатями, щоб утворився вітряк. Через вітер конструкція обертатиметься, створюючи шум і вібрації, які під землею будуть дуже відчутними. Кротам шум неприємний, а тому вони будуть намагатися залишити ділянку.

Якщо ви хочете повністю уникнути будь-якої шкоди для тварин, можете використовувати спеціальні пастки-труби. Встановлюють їх в кротових тунелях, а коли тварина заповзає всередину, то прибирають разом з нею. Ви можете обережно перенести пастку і випустити тварину, наприклад, в лісі. Зверніть увагу, що не можна залишати кротів в пастці на понад 14 годин, тому що вони не можуть довго прожити без їжі.

Ще один доволі м’який метод відлякування — використання неприємних для кротів запахів. Помістіть в кротові ходи головки часнику, кавову гущу, ганчірки, змочені в бензині, гострий перець, рицинову олію. Дуже ефективними є тухлі яйця, але пам’ятайте, що цей запах будете відчувати й ви.

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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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