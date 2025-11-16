Які найгірші сорти картоплі на смак, прісні та погано розварюються: їх не варто садити й купувати

Які сорти картоплі несмачні / © unsplash.com

Щоб не витрачати час і гроші даремно, варто знати, які різновиди картоплі фахівці та господарі вважають найгіршими. Вони погано варяться, не тримають структуру або, навпаки, залишаються жорсткими.

Які сорти картоплі вважаються найгіршими: прісні, жорсткі та несмачні

Деякі сорти картоплі мають низьку крохмалистість, водянисту текстуру та прісний смак. У кулінарії вони практично непотрібні: пюре з них виходить несмачне, а картопля по-селянськи — суха.

Сорти з дуже низьким вмістом крохмалю. Такі сорти мають щільну структуру та майже не розварюються. Вони підходять для салатів, але абсолютно не годяться для інших страв — «Аріель», «Аннабель», «Маріс Пір». У цієї картоплі смак майже відсутній, у пюре залишаються грудочки, під час смаження стає водянистою.

Занадто водянисті сорти, що швидко темніють. Ці різновиди картоплі набирають багато вологи під час свого зростання. Найчастіше це «Вінета», «Беллароза» та «Імпала». Чим погані ці сорти: смак прісний, темніють під час чищення, стають кислуватими після варіння.

Старі технічні сорти, не придатні для домашньої кухні. Деякі види картоплі колись вирощувалися для виготовлення крохмалю чи вигодовування тварин. Вони дуже тверді та практично несмачні, це «Луговська», «Зорька» та «Синьоока». Такі сорти дають дрібні бульби, не мають аромату й дуже тверді.

Як зрозуміти, що картопля несмачна, ще в магазині

Щоб не помилитися, звертайте увагу на такі ознаки:

бульби дуже гладкі — зазвичай це низькокрохмальні сорти;

надто світла м’якоть, майже прозора;

відсутність характерного запаху картоплі;

великі вічка та тонка шкірка — це ознака водянистості.

Які сорти краще вибирати для приготування страв

Якщо хочеться справді смачної картоплі, краще купувати та садити:

«Санте»;

«Слов’янку»;

«Ред Скарлетт»;

«Журавинку»;

«Чарівницю»;

«Галлу».

Вони мають насичений смак, високу крохмалистість і підходять для більшості страв.