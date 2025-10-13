- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 579
- Час на прочитання
- 2 хв
Які найкращі сорти картоплі: рясно родять, добре зберігаються і мають великі крохмалисті бульби
Ці сорти вважаються найурожайнішими, найсмачнішими та найкраще зберігаються аж до наступного врожаю.
Картопля — справжня королева українського городу. Вона незамінна у борщі, дерунах, пюре чи запіканках. Але щоб урожай радував не один сезон, важливо правильно вибрати сорт, адже не кожна картопля дає великі бульби, довго зберігається й має приємну, крохмалисту текстуру. Аграрії та досвідчені городники поділилися своїми спостереженнями: ось найкращі сорти картоплі, які стабільно дають щедрий урожай і чудово зимують у льосі.
Слов’янка
Цей сорт заслужено вважається одним із найпопулярніших в Україні.
Врожайність: до 500 центнерів із гектара.
Бульби: великі, овальні, з рожевою шкіркою.
М’якоть: жовта, розсипчаста, не темніє після варіння.
«Слов’янка» чудово підходить для пюре, картоплі в мундирах і запікання. Зберігається без проростання аж до весни.
Беллароза
Цей сорт раннього дозрівання славиться своєю невибагливістю до ґрунту.
Термін дозрівання: 55–65 днів.
Бульби: великі, червоні, з кремовою м’якоттю.
Смак: насичений, трохи солодкуватий, не розварюється.
«Беллароза» — фаворит фермерів, адже її можна садити навіть на важких ґрунтах і урожай стабільно високий щороку.
Гала
Сорт німецької селекції, який чудово підходить для тривалого зберігання.
Бульби: жовті, вирівняні, шкірка щільна.
Переваги: не темніє, стійка до хвороб, має приємний аромат.
«Гала» — універсальна картопля: її варять, смажать, тушкують і навіть використовують у салатах.
Рів’єра
Якщо ви хочете насолодитися молодою картоплею вже на початку літа, цей сорт саме для вас.
Дозріває: за 45-55 днів після посадки.
Бульби: світло-жовті, середні за розміром, з м’якою шкіркою.
Особливість: не потребує багато поливу й швидко відновлюється після заморозків.
«Рів’єра» чудово підходить для тих, хто хоче ранній урожай бульб із насиченим домашнім смаком.
Тирас
Розроблений селекціонерами Інституту картоплярства НАН України.
Врожайність: до 600 ц/га.
Бульби: великі, жовті, з високим умістом крохмалю — до 20%.
Стійкість до фітофторозу та механічних пошкоджень.
Цей сорт високо цінують фермери, бо він поєднує урожайність, відмінний смак і здатність зберігатися без втрат до самої весни.
Як обрати сорт під свої потреби
Якщо вам потрібна рання картопля — садіть «Белларозу» або «Рів’єру».
Для зимового зберігання найкраще підходять «Слов’янка» та «Гала».
Якщо хочете щільну, крохмалисту текстуру — обирайте «Тирас» або «Слов’янку».
Щоб картопля була смачною й добре родила, не садіть один і той самий сорт на одному місці два роки поспіль — чергуйте із зерновими чи бобовими культурами. Це допоможе уникнути шкідників і зберегти родючість ґрунту.