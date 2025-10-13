Які найкращі сорти картоплі: рясно родять, добре зберігаються і мають великі крохмалисті бульби

Які сорти картоплі найкращі / © Pixabay

Реклама

Картопля — справжня королева українського городу. Вона незамінна у борщі, дерунах, пюре чи запіканках. Але щоб урожай радував не один сезон, важливо правильно вибрати сорт, адже не кожна картопля дає великі бульби, довго зберігається й має приємну, крохмалисту текстуру. Аграрії та досвідчені городники поділилися своїми спостереженнями: ось найкращі сорти картоплі, які стабільно дають щедрий урожай і чудово зимують у льосі.

Слов’янка

Цей сорт заслужено вважається одним із найпопулярніших в Україні.

Врожайність: до 500 центнерів із гектара.

Бульби: великі, овальні, з рожевою шкіркою.

М’якоть: жовта, розсипчаста, не темніє після варіння.

«Слов’янка» чудово підходить для пюре, картоплі в мундирах і запікання. Зберігається без проростання аж до весни.

Реклама

Беллароза

Цей сорт раннього дозрівання славиться своєю невибагливістю до ґрунту.

Термін дозрівання: 55–65 днів.

Бульби: великі, червоні, з кремовою м’якоттю.

Смак: насичений, трохи солодкуватий, не розварюється.

«Беллароза» — фаворит фермерів, адже її можна садити навіть на важких ґрунтах і урожай стабільно високий щороку.

Гала

Сорт німецької селекції, який чудово підходить для тривалого зберігання.

Бульби: жовті, вирівняні, шкірка щільна.

Переваги: не темніє, стійка до хвороб, має приємний аромат.

«Гала» — універсальна картопля: її варять, смажать, тушкують і навіть використовують у салатах.

Реклама

Рів’єра

Якщо ви хочете насолодитися молодою картоплею вже на початку літа, цей сорт саме для вас.

Дозріває: за 45-55 днів після посадки.

Бульби: світло-жовті, середні за розміром, з м’якою шкіркою.

Особливість: не потребує багато поливу й швидко відновлюється після заморозків.

«Рів’єра» чудово підходить для тих, хто хоче ранній урожай бульб із насиченим домашнім смаком.

Тирас

Розроблений селекціонерами Інституту картоплярства НАН України.

Врожайність: до 600 ц/га.

Бульби: великі, жовті, з високим умістом крохмалю — до 20%.

Стійкість до фітофторозу та механічних пошкоджень.

Цей сорт високо цінують фермери, бо він поєднує урожайність, відмінний смак і здатність зберігатися без втрат до самої весни.

Реклама

Як обрати сорт під свої потреби

Якщо вам потрібна рання картопля — садіть «Белларозу» або «Рів’єру».

Для зимового зберігання найкраще підходять «Слов’янка» та «Гала».

Якщо хочете щільну, крохмалисту текстуру — обирайте «Тирас» або «Слов’янку».

Щоб картопля була смачною й добре родила, не садіть один і той самий сорт на одному місці два роки поспіль — чергуйте із зерновими чи бобовими культурами. Це допоможе уникнути шкідників і зберегти родючість ґрунту.