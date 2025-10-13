ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
579
Час на прочитання
2 хв

Які найкращі сорти картоплі: рясно родять, добре зберігаються і мають великі крохмалисті бульби

Ці сорти вважаються найурожайнішими, найсмачнішими та найкраще зберігаються аж до наступного врожаю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які сорти картоплі найкращі

Які сорти картоплі найкращі / © Pixabay

Картопля — справжня королева українського городу. Вона незамінна у борщі, дерунах, пюре чи запіканках. Але щоб урожай радував не один сезон, важливо правильно вибрати сорт, адже не кожна картопля дає великі бульби, довго зберігається й має приємну, крохмалисту текстуру. Аграрії та досвідчені городники поділилися своїми спостереженнями: ось найкращі сорти картоплі, які стабільно дають щедрий урожай і чудово зимують у льосі.

Слов’янка

Цей сорт заслужено вважається одним із найпопулярніших в Україні.

  • Врожайність: до 500 центнерів із гектара.

  • Бульби: великі, овальні, з рожевою шкіркою.

  • М’якоть: жовта, розсипчаста, не темніє після варіння.

«Слов’янка» чудово підходить для пюре, картоплі в мундирах і запікання. Зберігається без проростання аж до весни.

Беллароза

Цей сорт раннього дозрівання славиться своєю невибагливістю до ґрунту.

  • Термін дозрівання: 55–65 днів.

  • Бульби: великі, червоні, з кремовою м’якоттю.

  • Смак: насичений, трохи солодкуватий, не розварюється.

«Беллароза» — фаворит фермерів, адже її можна садити навіть на важких ґрунтах і урожай стабільно високий щороку.

Гала

Сорт німецької селекції, який чудово підходить для тривалого зберігання.

  • Бульби: жовті, вирівняні, шкірка щільна.

  • Переваги: не темніє, стійка до хвороб, має приємний аромат.

«Гала» — універсальна картопля: її варять, смажать, тушкують і навіть використовують у салатах.

Рів’єра

Якщо ви хочете насолодитися молодою картоплею вже на початку літа, цей сорт саме для вас.

  • Дозріває: за 45-55 днів після посадки.

  • Бульби: світло-жовті, середні за розміром, з м’якою шкіркою.

  • Особливість: не потребує багато поливу й швидко відновлюється після заморозків.

«Рів’єра» чудово підходить для тих, хто хоче ранній урожай бульб із насиченим домашнім смаком.

Тирас

Розроблений селекціонерами Інституту картоплярства НАН України.

  • Врожайність: до 600 ц/га.

  • Бульби: великі, жовті, з високим умістом крохмалю — до 20%.

  • Стійкість до фітофторозу та механічних пошкоджень.

Цей сорт високо цінують фермери, бо він поєднує урожайність, відмінний смак і здатність зберігатися без втрат до самої весни.

Як обрати сорт під свої потреби

  • Якщо вам потрібна рання картопля — садіть «Белларозу» або «Рів’єру».

  • Для зимового зберігання найкраще підходять «Слов’янка» та «Гала».

  • Якщо хочете щільну, крохмалисту текстуру — обирайте «Тирас» або «Слов’янку».

Щоб картопля була смачною й добре родила, не садіть один і той самий сорт на одному місці два роки поспіль — чергуйте із зерновими чи бобовими культурами. Це допоможе уникнути шкідників і зберегти родючість ґрунту.

Дата публікації
Кількість переглядів
579
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie