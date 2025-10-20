ТСН у соціальних мережах

Які найкращі сорти моркви для зберігання: не в’януть, не гниють і не втрачають соку до кінця весни

Щоб морква залишалася соковитою, яскравою і твердою до самої весни, вибирайте пізні сорти зі щільною м’якоттю, адже вони найкраще зберігаються. Такі коренеплоди не лише довго лежать, а й не втрачають своїх корисних властивостей і вітамінів.

Які сорти моркви добре зберігаються

Які сорти моркви добре зберігаються / © Pixabay

Морква — одна з найулюбленіших і найпоширеніших культур на городі. Вона невибаглива, смачна та корисна, але часто буває, що вже через кілька місяців після збору урожаю коренеплоди починають в’янути чи гнити. Щоб морква залишалася соковитою й твердою навіть навесні, важливо правильно вибрати сорт. Саме від цього залежить, чи перезимує ваш урожай без втрат. Розповідаємо, які сорти моркви мають щільну структуру, солодкий смак і чудово зберігаються до кінця весни.

Які сорти моркви добре зберігаються до кінця весни: не в’януть і не гниють

  • «Шантане Ред Коред». Цей сорт славиться своїми міцними, короткими та товстими коренеплодами з яскраво-оранжевою м’якоттю. Морква не тріскається, не в’яне і добре лежить навіть до травня. Ідеальна для зберігання у піску чи тирсі.

  • «Нантська-4». Універсальний сорт, який часто використовують для дитячого харчування. Завдяки тонкій шкірці та високому вмісту цукрів, ця морква довго зберігає соковитість. За правильної вентиляції лежить без втрат до 8 місяців.

  • «Вітамінна 6». Один із найпопулярніших сортів серед городників. Має насичений аромат і яскравий колір, а головне — щільну структуру, яка не дає моркві втрачати вологу. Навіть після тривалого зберігання не стає волокнистою.

  • «Карлена». Довгі рівні коренеплоди цього сорту мають високу цукристість і не темніють за тривалого зберігання. «Карлена» чудово переносить холод і зберігається до кінця весни без ознак гнилі.

Як зберегти моркву до весни: поради

  • Викопуйте коренеплоди в суху погоду.

  • Не мийте моркву перед закладанням, просто обтрусіть землю.

  • Зберігайте у піску, тирсі або моху за температури +1…+3°C.

  • Перевіряйте овочі раз на місяць, щоб вчасно прибрати зіпсовані.

