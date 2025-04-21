Які найкращі сорти огірків для відкритого ґрунту: рясно родять, смачні, хрусткі та стійкі до хвороб

Щоб зібрати зі своєї ділянки великий урожай огірків, треба вибрати правильний сорт. Який би був стійким до різних хвороб, перепадів температур і гарно родив. Досвідчені городники назвали аж шість таких сортів, які треба обов’язково посадити 2025 року на своєму городі.

Міранда. Цей ранньостиглий гібрид посідає перше місце за своєю врожайністю. Сорт стійкий до борошнистої роси, не боїться різких перепадів температур. Самі огірочки мають яскраво-зелений колір, хрумкі, ароматні, вкрай соковиті та надзвичайно смачні.

Ніжинський дар. Цей український сорт дуже популярний, бо рясно родить, невибагливий у догляді, стійкий до хвороб та ідеально підходить для консервування. Огірочки дуже смачні, хрусткі та мають неймовірний аромат. Овочі мають тоненьку шкірку без гіркоти, під час консервування не втрачають своєї хрусткості, тому їм немає рівних.

Кріспіна. Огірки ідеально підходять для засолювання. Сорт невибагливий у догляді, стійкий до хвороб, добре переносить посуху й холод. Плоди хрумкі, соковиті та смачні, мають яскраво виражений аромат.

Роднічок F1. Це один із найпопулярніших гібридів, що був виведений молдавськими селекціонерами ще пів століття тому. Огірки можна вирощувати як у теплицях, так і у відкритому ґрунті. Плоди світло-зелені, мають шипи, солодкі на смак, запашні та хрумкі. Тому цей вважається одним із найкращих для консервування.

Гектор — гібридний і компактний сорт, який має хрусткі, солодкі й ароматні плоди. Огірочки мають ніжну шкірку, яка залишається хрусткою навіть після термічної обробки. Сорт не боїться хвороб та різких перепадів температури.