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Які найкращі сорти огірків для відкритого ґрунту: рясно родять, смачні, хрусткі та стійкі до хвороб
Існує безліч сортів огірків, однак є 6 найкращих, які варто посадити 2025 року. Вони рясно родитимуть до самої осені, не бояться борошнистої роси та холоду.
Щоб зібрати зі своєї ділянки великий урожай огірків, треба вибрати правильний сорт. Який би був стійким до різних хвороб, перепадів температур і гарно родив. Досвідчені городники назвали аж шість таких сортів, які треба обов’язково посадити 2025 року на своєму городі.
Які найкращі сорти огірків: смачні, хрумкі та соковиті, гарно родять і не бояться хвороб
Міранда. Цей ранньостиглий гібрид посідає перше місце за своєю врожайністю. Сорт стійкий до борошнистої роси, не боїться різких перепадів температур. Самі огірочки мають яскраво-зелений колір, хрумкі, ароматні, вкрай соковиті та надзвичайно смачні.
Ніжинський дар. Цей український сорт дуже популярний, бо рясно родить, невибагливий у догляді, стійкий до хвороб та ідеально підходить для консервування. Огірочки дуже смачні, хрусткі та мають неймовірний аромат. Овочі мають тоненьку шкірку без гіркоти, під час консервування не втрачають своєї хрусткості, тому їм немає рівних.
Кріспіна. Огірки ідеально підходять для засолювання. Сорт невибагливий у догляді, стійкий до хвороб, добре переносить посуху й холод. Плоди хрумкі, соковиті та смачні, мають яскраво виражений аромат.
Роднічок F1. Це один із найпопулярніших гібридів, що був виведений молдавськими селекціонерами ще пів століття тому. Огірки можна вирощувати як у теплицях, так і у відкритому ґрунті. Плоди світло-зелені, мають шипи, солодкі на смак, запашні та хрумкі. Тому цей вважається одним із найкращих для консервування.
Гектор — гібридний і компактний сорт, який має хрусткі, солодкі й ароматні плоди. Огірочки мають ніжну шкірку, яка залишається хрусткою навіть після термічної обробки. Сорт не боїться хвороб та різких перепадів температури.
Зозуля. Найвідоміший середньостиглий гібрид, який полюбляють садити практично всі городники. Огірки мають високу врожайність і гарний смак, підходять для вживання у сирому вигляді. Однак їх краще не маринувати, бо після термічної обробки плоди втрачають свою хрусткість.