- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 2 хв
Які найкращі сорти озимої цибулі: не гниють, не стрілкують і формують гігантські головки
Ці сорти озимої цибулі витримують сильні морози і дають великі, соковиті головки вже наприкінці весни.
Озима цибуля — це справжня знахідка для городників. Адже наприкінці весни вже можна отримати рясний урожай і не чекати до осені. Вона краще переносить різкі перепади температур, рідше уражується шкідниками і не потребує складного догляду. Головне, правильно вибрати сорт.
Які найкращі сорти озимої цибулі в Україні
«Штутгартен Різен». Один із найпопулярніших сортів серед городників. Відрізняється стійкістю до холодів і утворює великі, щільні головки масою до 200 г. Має приємний гостро-солодкий смак і гарно зберігається.
«Сеншуй Єллоу». Сорт японської селекції, який прекрасно переносить морози. Цибулини округлі, середні за розміром, але дуже соковиті. Головна перевага — практично не стрілкує, тому урожай завжди стабільно високий.
«Шекспір». Один із найбільш зимостійких сортів. Цибулини великі, вагою 100-150 г, зі щільною лускою, що добре захищає від гниття. Смак середньої гостроти, підходить і для салатів, і для приготування страв.
«Радар». Надійний голландський сорт, який чудово зимує навіть у регіонах із суворим кліматом. Формує вирівняні, округлі головки, відрізняється високою врожайністю і стійкістю до хвороб.
«Еллан». Ранній сорт, який дає можливість отримати зелене пір’я вже навесні. Цибулини середні за розміром, соковиті, зі слабо вираженою гостротою. Добре зберігається і практично не гниє.
Як правильно садити й вирощувати озиму цибулю: корисні поради
Садіть цибулю за 2-3 тижні до заморозків, щоб вона встигла вкоренитися.
Обирайте добре освітлені ділянки з легким, дренованим ґрунтом.
Для профілактики гниття додавайте в землю деревний попіл або дрібний пісок.
Навесні обов’язково підживіть азотними добривами для кращого росту пера, а влітку — калійними для формування великих головок.