Які найкращі сорти озимої цибулі: не гниють, не стрілкують і формують гігантські головки

Ці сорти озимої цибулі витримують сильні морози і дають великі, соковиті головки вже наприкінці весни.

Які найкращі сорти озимої цибулі

Які найкращі сорти озимої цибулі / © Pixabay

Озима цибуля — це справжня знахідка для городників. Адже наприкінці весни вже можна отримати рясний урожай і не чекати до осені. Вона краще переносить різкі перепади температур, рідше уражується шкідниками і не потребує складного догляду. Головне, правильно вибрати сорт.

Які найкращі сорти озимої цибулі в Україні

«Штутгартен Різен». Один із найпопулярніших сортів серед городників. Відрізняється стійкістю до холодів і утворює великі, щільні головки масою до 200 г. Має приємний гостро-солодкий смак і гарно зберігається.

«Сеншуй Єллоу». Сорт японської селекції, який прекрасно переносить морози. Цибулини округлі, середні за розміром, але дуже соковиті. Головна перевага — практично не стрілкує, тому урожай завжди стабільно високий.

«Шекспір». Один із найбільш зимостійких сортів. Цибулини великі, вагою 100-150 г, зі щільною лускою, що добре захищає від гниття. Смак середньої гостроти, підходить і для салатів, і для приготування страв.

«Радар». Надійний голландський сорт, який чудово зимує навіть у регіонах із суворим кліматом. Формує вирівняні, округлі головки, відрізняється високою врожайністю і стійкістю до хвороб.

«Еллан». Ранній сорт, який дає можливість отримати зелене пір’я вже навесні. Цибулини середні за розміром, соковиті, зі слабо вираженою гостротою. Добре зберігається і практично не гниє.

Як правильно садити й вирощувати озиму цибулю: корисні поради

  • Садіть цибулю за 2-3 тижні до заморозків, щоб вона встигла вкоренитися.

  • Обирайте добре освітлені ділянки з легким, дренованим ґрунтом.

  • Для профілактики гниття додавайте в землю деревний попіл або дрібний пісок.

  • Навесні обов’язково підживіть азотними добривами для кращого росту пера, а влітку — калійними для формування великих головок.

