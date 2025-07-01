Які найшвидші способи стерилізації банок без духовки та кип’ятіння: корисні лайфгаки

Мікрохвильова піч. Такий спосіб дуже швидкий та зручний. Якщо у вас є мікрохвильова піч, це може стати ідеальним рішенням, яке зекономить час та зусилля. Насипте в банки трохи води, поставте у мікрохвильовку, увімкніть на 2 хвилини на найвищу потужність. Таким чином вода перетвориться на пару, яка ефективно стерилізує скло. Потім вимкніть піч, обережно витягніть банки, вилийте воду і дайте їм висохнути.