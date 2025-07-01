ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1457
Час на прочитання
1 хв

Які найшвидші способи стерилізації банок без духовки та кип’ятіння: корисні лайфгаки

Стерилізація банок — це вкрай важливий етап перед консервацією, адже від цього залежить, як довго зберігатимуться домашні заготовки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як стерилізувати банки без окропу й духовки

Як стерилізувати банки без окропу й духовки

Якщо у вас немає часу на кип’ятіння банок в окропі чи стерилізацію в духовці, можна скористатися простими методами, які зекономлять купу часу та зусиль.

Які найкращі та найшвидші способи стерилізації банок: про це треба знати кожній господині

  • Мікрохвильова піч. Такий спосіб дуже швидкий та зручний. Якщо у вас є мікрохвильова піч, це може стати ідеальним рішенням, яке зекономить час та зусилля. Насипте в банки трохи води, поставте у мікрохвильовку, увімкніть на 2 хвилини на найвищу потужність. Таким чином вода перетвориться на пару, яка ефективно стерилізує скло. Потім вимкніть піч, обережно витягніть банки, вилийте воду і дайте їм висохнути.

  • Лимонна кислота чи оцет. Це простий, швидкий і доступний метод стерилізації банок. Натріть вимиті банки розчином лимонної кислоти чи оцту і залиште їх до повного висихання. У такий спосіб можна швидко позбутися бактерій на склі та підготувати банки до консервації.

Корисні поради для стерилізації банок

  • Перед стерилізацією ретельно вимийте банки харчовою содою.

  • Використовуйте чисті кухонні рушники або паперові серветки, щоб висушити банки.

  • Не забувайте стерилізувати кришки, їх можна кип’ятити чи швидко протерти спиртом.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1457
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie