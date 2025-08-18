ТСН у соціальних мережах

Які небезпеки приховує в собі одяг із секондхенду

В секондхенді не рекомендується купувати нижню білизну, купальники, взуття, дитячі іграшки, косметику та засоби особистої гігієни, а також деякі види верхнього одягу, особливо пуховики та вовняні речі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Придбаний одяг необхідно дуже добре продезінфікувати

Придбаний одяг необхідно дуже добре продезінфікувати / © Unsplash

Сучасний секондхенд — це сертифікований товар, що проходить дезінфекцію та санітарне оброблення. Лікарі радять ретельно прати та дезінфікувати куплений вживаний одяг, а також уникати придбання певних категорій речей.

Про це пише видання «На пенсії».

За статистикою, близько 70% людей у світі мають хоча б одну річ із секондхенду. В Україні магазини вживаного одягу існували й раніше, але особливого поширення вони набули після економічного спаду 2013–2016 років. 2017 року наша країна посіла третє місце у світі за обсягом імпорту секондхенду, поступившись лише Пакистану та Малайзії.

Що не можна купувати в секондхенді

Пуховики та «дуті» пальта. Річ в тім, що всі товари з секондхенду проходять обов’язкове термічне оброблення та прання. Внаслідок чого, наприклад, пуховики можуть стати якщо не непридатними, то втратити своє первісне призначення. Наповнювач збереться в грудки й просто не буде гріти.

Спортивний одяг. Найчастіше такий потрапляє в секонд після активного використання людиною. На ньому можуть бути стійкі плями поту та дуже розтягнуті гумки.

Капелюхи, кепки та шапки. На внутрішньому боці шапки або кепки можна знайти жовті плями та інші сліди.

Нижня білизна та шкарпетки. Тут усе ясно, рідко в кого з’явиться бажання носити такі особисті речі.

Шоломи. У шоломів та касок є термін придатності та вимоги до стану.

Вовняні речі. Внаслідок прання такий одяг втрачає початкові властивості.

Дерматологи попереджають, що, приміряючи одяг у магазині, люди можуть постраждати від алергії та інших захворювань. У секонді це дуже актуально. Вживаний одяг може залишатися зараженим патогенами, які виживають на тканинах місяцями. Частина цих мікроорганізмів може виявитися небезпечною для нового власника, особливо якщо той має ослаблений імунітет.

Нагадаємо, на Вінниччині в секондхенді жінку вкусив клоп, який міг переносити небезпечну хворобу.

