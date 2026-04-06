ТСН у соціальних мережах

Які недорогі продукти покращують настрій і допомагають позбутися тривожності: поради психотерапевтів

Щоб почуватися щасливішими, не обов’язково шукати складні рішення. Достатньо звернути увагу на прості продукти, які допомагають легше давати раду зі стресом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що їсти, щоб бути щасливими

© www.freepik.com/free-photo

Емоційний стан залежить не лише від подій у житті, а й від того, що ми їмо щодня. Психотерапевти дедалі частіше звертають увагу на зв’язок між харчуванням і настроєм. Деякі продукти здатні підтримувати роботу нервової системи, зменшувати рівень стресу і навіть сприяти виробленню «гормонів щастя». І що важливо, для цього не потрібно витрачати багато грошей на якісь вітаміни чи препарати.

Які недорогі продукти покращують настрій

  1. Вівсянка — стабільна енергія і спокій. Звичайна вівсянка — один із найкращих продуктів для емоційного балансу. Вона містить складні вуглеводи, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Завдяки цьому зменшуються різкі перепади настрою, а відчуття тривожності стає менш вираженим. Регулярне вживання вівсянки дає довготривале відчуття ситості і внутрішнього спокою.

  2. Банани містять речовини, які сприяють виробленню серотоніну. Вони допомагають швидко підняти настрій, особливо в моменти втоми або емоційного виснаження. Крім того, банани багаті на магній, який позитивно впливає на нервову систему і знімає відчуття тривожності.

  3. Яйця — підтримка мозку і концентрації. Яйця містять холін — речовину, яка важлива для роботи мозку. Регулярне вживання цього продукту допомагає покращити концентрацію, зменшити втому і підтримати стабільний емоційний фон.

  4. Квасоля та бобові — захист від стресу. Бобові культури — доступне джерело білка і вітамінів групи B. Вони підтримують нервову систему і допомагають організму краще давати раду зі стресом. Також вони сприяють тривалому відчуттю ситості, що важливо для стабільного настрою.

  5. Насіння соняшника. Цей простий продукт містить корисні жири і мікроелементи, які позитивно впливають на психіку. Невелика кількість насіння щодня допомагає знизити напруження і покращити загальний стан.

  6. Кисломолочні продукти. Кефір або натуральний йогурт підтримують мікрофлору кишківника. А від стану кишківника безпосередньо залежить вироблення серотоніну. Саме тому регулярне вживання таких продуктів допомагає відчувати себе більш спокійно і врівноважено.

  7. Чорний шоколад. Навіть невелика кількість чорного шоколаду здатна покращити настрій. Він стимулює вироблення ендорфінів і допомагає швидко зняти емоційне напруження. Головне, дотримуватися помірності.

