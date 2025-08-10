Які непомітні ознаки того, що орхідею треба негайно полити, інакше вона може загинути

Якщо пропустити момент, коли орхідея починає страждати від нестачі вологи, вона може швидко втратити листя, бутони і навіть загинути. Розповідаємо, як зрозуміти, що орхідею негайно треба полити.

Листя втрачає свою пружність. Якщо ви помітили, що листя стало м’яким і трохи зморщеним, це перший сигнал того, що рослині бракує вологи. До того ж, воно може злегка пожовтіти та втратити свій яскравий зелений відтінок.

Корені змінили колір. Здорові корені орхідеї мають насичений зелений або світло-зелений колір. Коли вони стають сірими, сріблястими чи тьмяними, це означає, що рослині потрібен полив. Найзручніше спостерігати за корінням, якщо орхідея росте у прозорому горщику.

Легка вага горщика. Візьміть горщик у руки, якщо він здається набагато легшим, ніж зазвичай після поливу, значить, субстрат висох. Це простий, але дієвий спосіб визначити, чи настав час дати орхідеї воду.