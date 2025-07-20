Які обереги обов’язково мають бути біля входу в дім, щоб зберегти в ньому щастя й достаток

Які обереги треба вішати біля вхідних дверей / © www.freepik.com/free-photo

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Згідно народних вірувань, вхідні двері — це своєрідний портал, через який у дім можуть проникати як світлі, так і темні сили. Саме тому дуже важливо захистити вхід до своєї оселі за допомогою оберегів, які залучатимуть гармонію, добробут і щастя в родину. Розповідаємо про найсильніші обереги, які рекомендовано тримати біля вхідних дверей чи прямо над ними.

Підкова

Підкова, особливо металева, здавна вважається потужним оберегом, який захищає від усього лихого. Її підвішують ріжками догори, щоб накопичувала удачу та гроші, чи перевертають, щоб виливала негатив. Головне, прикріпити її саме над дверима, з вулиці чи в передпокої.

Мішечок із сіллю

Сіль має здатність поглинати негативну енергію. Маленький лляний чи бавовняний мішечок із крупною сіллю можна повісити поруч із дверима або покласти на верхню полицю у коридорі. Сіль варто змінювати кожні 6 місяців.

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Віночок із польових трав і злаків

Такий оберіг символізує родинний затишок, багатий урожай і щастя. Найсильнішими вважаються віночки, зроблені вручну із пшениці, м’яти, полину та чебрецю. Такий оберіг вішають на двері зсередини, щоб він «тримав» у домі мир і достаток.

Ловці снів або макраме-обереги

Попри свою сучасну естетику, ловець снів чи плетені візерунки з ниток — це потужний символ захисту від поганих думок та негативних енергій. Його треба вішати над вхідними дверима чи на стіні поруч. Такі обереги можна робити з ниток, бісеру та пір’я.

Зерно та гілочка калини

У народній традиції жменя жита та пшениці біля дверей і гілочка калини у вазі символізують достаток, родючість і продовження роду. Їх можна красиво оформити у декоративну композицію.

Руна «Одал» або слов’янські символи

На вхідних дверях можна непомітно нанести олівцем чи фарбою захисний символ. Наприклад, руна «Одал» означає дім, родину, спадщину. Також добре працюють слов’янські символи — Берегиня і Духовне Сонце.

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Дзеркальце чи маленький оберіг на дверній ручці

Маленьке дзеркальце, розміщене навпроти дверей, «відбиває» негативну енергію. А на ручку вхідних дверей можна повісити оберіг у вигляді вузлика чи символу нескінченності для захисту та стабільного добробуту.