Які області України першими відчують наслідки глобального потепління: прогноз експертів

Зміна клімату в Україні / © Фото з відкритих джерел

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Зміна клімату вже давно перестала бути віддаленою загрозою. Україна дедалі частіше стикається з рекордними температурами, тривалими посухами, сильними зливами та іншими небезпечними погодними явищами. Кліматологи наголошують: ці процеси лише посилюватимуться, а окремі регіони країни відчують їх значно раніше й гостріше за інші.

Науковці пояснюють, що наслідки глобального потепління не будуть однаковими для всієї території України. Географічне розташування, особливості рельєфу, наявність великих водойм і тип клімату визначають, які області першими зіткнуться з новими кліматичними викликами.

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Південь України потерпатиме від спеки найсильніше

Саме південні області вважаються найбільш вразливими до підвищення температури. Найскладніша ситуація може скластися в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

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Тут уже сьогодні влітку часто фіксують температуру понад +35 °C, а в окремі дні поверхня ґрунту та асфальту розжарюється до +60 °C і більше. За прогнозами кліматологів, кількість таких спекотних періодів зростатиме, а їхня тривалість збільшиться.

Разом із високими температурами зростатиме й ризик посух. Це означає меншу кількість вологи в ґрунті, скорочення врожаїв та збільшення навантаження на водні ресурси.

Центральні області частіше потерпатимуть від погодних контрастів

Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська та Вінницька області також поступово переходять у зону підвищеного кліматичного ризику.

Експерти прогнозують, що саме тут дедалі частіше чергуватимуться тривалі періоди спеки із сильними зливами. Через це можуть виникати локальні підтоплення, ерозія ґрунтів та пошкодження сільськогосподарських угідь.

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Подібні різкі зміни погоди вже сьогодні стають звичним явищем, а в майбутньому можуть траплятися ще частіше.

Захід України зіткнеться зі збільшенням кількості паводків

Попри те що західні області традиційно вважаються прохолоднішими, вони також не уникнуть наслідків зміни клімату.

У Карпатському регіоні кліматологи прогнозують збільшення кількості сильних опадів. Це означає, що Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області можуть частіше потерпати від паводків і селевих потоків.

Водночас зимовий сніговий покрив поступово скорочуватиметься. Через це навесні річки можуть поводитися менш передбачувано, а сезон повноводдя зміщуватиметься.

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Північ України також стане теплішою

Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області поступово втрачатимуть звичний для них прохолодний клімат.

Фахівці зазначають, що середня температура тут також підвищуватиметься. Зими ставатимуть коротшими, а літні хвилі спеки триватимуть довше.

Для аграріїв це означає як нові можливості, так і нові ризики. З одного боку, подовжується вегетаційний період окремих культур, а з іншого — збільшується ймовірність нестачі вологи.

Як зміниться сільське господарство

Саме аграрний сектор одним із перших реагує на кліматичні зміни. Науковці прогнозують, що через підвищення температури:

зміняться строки посівної кампанії;

частина традиційних культур поступово переміститься північніше;

зросте потреба у зрошенні;

збільшиться кількість шкідників, які легше переживатимуть теплі зими;

частіше виникатимуть пилові бурі у степових районах.

Водночас окремі теплолюбні культури можуть почати вирощувати навіть у регіонах, де це раніше було майже неможливо.

Чому спека стає дедалі небезпечнішою

Підвищення середньої температури означає не лише тепліші літа. Кліматологи звертають увагу, що найбільшу небезпеку становлять хвилі спеки, коли кілька днів поспіль температура перевищує +35 °C.

Такі погодні умови особливо небезпечні для людей похилого віку, дітей, вагітних жінок і тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Високі температури також збільшують навантаження на енергосистему через активне використання кондиціонерів.

Які ще зміни очікують Україну

Фахівці прогнозують, що зміна клімату проявлятиметься не лише у спекотнішому літі. Очікується збільшення кількості:

сильних гроз;

буревіїв;

злив із великою кількістю опадів;

посух;

аномально теплих зим;

різких температурних перепадів.

Саме нестабільність погоди стане однією з головних особливостей майбутніх десятиліть.

Чи можна підготуватися

Повністю уникнути наслідків глобального потепління вже неможливо, однак країни можуть адаптуватися до нових умов.

Серед основних заходів експерти називають розвиток сучасних систем зрошення, висадження нових лісів, створення зелених зон у містах, модернізацію інженерної інфраструктури та ефективніше використання водних ресурсів.

Не менш важливою залишається боротьба зі скороченням викидів парникових газів, адже саме це допоможе сповільнити темпи глобального потепління.

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