Які однорічні квіти та коли посіяти навесні у відкритий ґрунт

Які однорічні квіти та коли посіяти навесні

Далеко не всі садівники мають час та бажання вирощувати розсаду однорічних квітів, та це не означає, що їх не можна вирощувати самостійно. Замість того, щоб купувати доволі дорогу «готову» розсаду, екперти з садівництва пропонують посіяти навесні невибагливі однорічні квіти відразу у ґрунт і насолоджуватися цвітінням літом, восени. Адаптовані до умов саду, вони будуть вимагати мінімального догляду, віддячуючи пишністю й рясним цвітінням за увагу.

Які саме рослини підходять для прямого посіву в ґрунт навесні

Весною в садку можна посіяти не лише «бабусині», здавна відомі види, а й десятки оригінальних рослин. Одразу в ґрунт висівають:

Однорічники, що не люблять пересадження.

Рослини з коротким вегетаційним періодом (їх можна висівати хвилями).

Холодостійкі й невибагливі види, що легко розпізнаються за здатністю розмножуватися самосівом.

Такі культури витривалі, менш схильні до захворювань (зокрема до «чорної ніжки») і надзвичайно різноманітні.

Найбільш декоративні квітучі однорічні квіти: коли висівати

Якщо асортимент однорічних квітів, які можна вирощувати без розсади, здається занадто одноманітним, ці яскраві та імпозантні модники з радістю змінять ваше ставлення до прямого посіву в ґрунт.

Вербена (Verbena) — це запашний однорічник з яскравими голівками суцвіть, що ваблять грою барв, красою окремих квіточок і приємним ароматом. Хоча гібридні сорти садової вербени інколи втрачають свій незабутній запах заради більшої ефектності, вони залишаються горделивими, веселими та дуже невибагливими, маючи чудовий вигляд як поодинці, так і в групах. Найкращим часом для її посіву є третя декада квітня або перша декада травня.

Годеція (Godetia grandiflora) вважається одним із найбільш букетних однорічників завдяки ефектним махровим квіткам діаметром до 10 см, що зібрані в китиці на верхівках пагонів. Прямі ошатні кущики дивують своєю вишуканістю, а різноманіття низьких, високих, бордюрних та рододендронових сортів дозволяє створювати неповторні композиції. Висівати її рекомендують у третій декаді квітня або в першій декаді травня.

Флокс Друммонда (Phlox drummondii) — справжній бордюрний улюбленець, що зовсім не вигорає на сонці. Його великі щільні суцвіття з рожевими, рябими або однотонними квітками гармонійно поєднуються з густими яскраво-зеленими кущиками, тонкими пагонами та ланцетним листям. Духмяність і варіативність форм пелюсток роблять його надзвичайно сучасним. Час для посіву — третя декада квітня.

Арктотис (Arctotis х hybridus) підкорює бездоганною красою своїх кошикових суцвіть. Цей потужний однорічник з прямими кущиками, срібним чи темно-смарагдовим листям та величезними кошиками діаметром до 12 см дивує темним центром і яскравою неоновою палітрою. Його зазвичай висівають у першій декаді травня.

Лаватера тримісячна (Lavatera trimestris) стала модною заміною традиційних мальв. Потужні рослини з незвичним округло-хвилястим листям зачаровують лійчастими пазушними квітами, що найрясніше розпускаються на верхівках пагонів. Від липня ці ніжні гіганти з біло-рожево-вишневою палітрою стають найяскравішою окрасою міксбордерів. Оптимальний час посіву — перша декада травня.

Кларкія тендітна (Clarkia unguiculata) схожа на ніжне кольорове марево. Густі кущики з кольоровими, часто темно-червоними пагонами та овальними листками з червоними прожилками, дивують пазушними квітками, що перетворюють рослину на повітряне мереживо. Її рекомендують висівати у першій та другій декадах травня.

Якщо ж і цих зірок замало, зверніть увагу на однорічні ешольції (Eschscholzia) з їхніми розетками-подушками та яскраво-жовтими чашечками квітів, незліченні сорти ротиків садових (Antirrhinum majus) або популярні гібриди петуній. Усі вони успішно висіваються в ґрунт від кінця квітня до кінця другої декади травня.

Традиційні однорічні квіти — не означає нудні

Чимало видів сезонних рослин, які висіваються навесні безпосередньо в садку, належать до найбільш надійних і легко впізнаваних представників справжньої садової класики. Проте традиційність зовсім не означає одноманітність, адже сучасна селекція зробила ці квіти ще привабливішими.

Гвоздика китайська (Dianthus chinensis), хоча й відома садівникам дуже давно, завдяки новим сортам повернулася до списку наймодніших зірок. Її махрові або прості квітки зачаровують чистотою рожевих та червоно-пурпурових відтінків, ефектно виділяючись на тлі яскраво-зеленого листя. Найкращий час для її посіву — перша декада травня.

Волошка синя (Cyanus segetum) недарма вважається взірцем природної краси. Її яскраві ультрамаринові кошики, що прикрашають потужні кущики висотою до 60 см, є незамінними для літніх букетів. Невпинне цвітіння цієї культури триває від червня й до самої осені, а висівати її можна від кінця квітня до першої половини травня.

Айстри китайські чи садові (Callistephus chinensis) здатні здивувати будь-кого розмаїттям своєї сортової палітри. Серед них є високі й карликові, махрові та надзвичайно екстравагантні варіанти. Вони зберігають чарівну гру білого, рожевого, бузкового, червоного та синього кольорів. Висівають їх у період від третьої декади квітня до другої декади травня.

Чорнобривці (Tagetes) сьогодні представлені сортами на будь-який смак: від карликових бордюрних до справжніх гігантів. Ці квіти можуть бути простими, великоквітковими або густомахровими, нагадуючи пухнасті кульки. Вони не втрачають своєї ароматності, краси пишної різьбленої зелені та класичної жовто-гарячої й коричневої палітри. У відкритий ґрунт їх зазвичай сіють у першій або другій декаді травня.

До цієї ж групи надійних улюбленців належать повітряна космея (Cosmos) та сліпучі нагідки (Calendula officinalis), які часто дивують своїми махровими формами. Не менш важливими для саду залишаються чорний кмин-чорнушка (Nigella) з тендітними блакитними квітами, матіола (Matthiola), що дарує незабутні нічні аромати, та високі білі свічки резеди білої (Reseda alba). Оптимальний час для їхнього посіву — кінець квітня або початок травня.

Килимкові та в’юнкі однорічники

Багато однорічних рослин під час посіву весною в прогріту землю здатні утворити яскраві подушки й стати чудовим заповнювачем прогалин у квітнику. Однак мало хто зрівняється за ефектом з бурачком. Алісум морський (Alyssum maritima) — це ароматний однорічник з біло-рожево-бузково-синьою палітрою, що здається справжньою кольоровою піною чи невагомими хмаринками суцвіть. Цвітіння бурачка тривале й невпинне, що робить його незамінним для створення ілюзій та прикрашання альпійських гірок.

Чудовою альтернативою стануть білі чи пурпурові щільні подушки однорічних іберісів (Iberis amara, Iberis umbellata). Обидві ці рослини висівають у першій або другій декаді травня.

Також у першій половині травня можна посіяти одразу в ґрунт в’юнкі рослини, які ідеально підходять для озеленення огорож, сіток, решіток, екранів та стін. Чина запашна, яку часто називають духмяним горошком (Lathyrus odoratus), пропонує все більше цікавих двокольорових сортів. Кручені паничі пурпурові (Ipomoea purpurea) не втомлюють дивувати інтенсивністю своїх синіх, рожевих та фіолетових барв. Завжди має вигляд як справжня зірка і яскрава красоля (Tropaeolum) з її характерними листками-парасольками та розкішними помаранчевими й жовтими дзвіночками квітів.