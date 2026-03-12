Які однорічники зацвітають найпершими: квіти милуватимуть око через 3-4 тижні після садіння

Багато господинь мріють про яскраву клумбу вже в середині весни. Саме тому особливо популярними є однорічні квіти, які швидко ростуть і починають цвісти через три-чотири тижні після садіння. Такі квіти не потребують складного догляду, швидко адаптуються до різних умов і можуть довго прикрашати сад яскравими фарбами.

Календула вважається однією з найневибагливіших і найшвидших у зростанні квітів. Після висівання у відкритий ґрунт вона починає активно проростати, а перші бутони можуть з’явитися вже приблизно через чотири тижні. Ця рослина добре переносить прохолодну весняну погоду та не потребує особливого догляду. Яскраві жовті та помаранчеві квіти роблять клумбу дуже яскравою та привабливою.

Алісум часто використовують для створення красивих бордюрів і квіткових килимів. Ця рослина швидко проростає і починає цвісти досить рано. Його маленькі квіти утворюють щільні ароматні суцвіття, які мають ніжний і водночас привабливий вигляд. Крім того, алісум має приємний медовий аромат, який приваблює бджіл і метеликів.

Настурція також належить до тих однорічників, які зацвітають першими на клумбі. Вона швидко росте і вже через кілька тижнів після садіння може починає формувати бутони. Ця рослина має яскраві квіти жовтого, помаранчевого та червоного кольору. Настурція добре росте навіть на бідних ґрунтах і не потребує складного догляду.

Космея дуже популярна серед садівників завдяки своїй невибагливості та ніжним квітам. Вона швидко сходить і активно росте навіть у прохолодну весняну погоду. Її мереживні листочки та ніжні квіти створюють у саду атмосферу легкості та невимовної краси. Космея також добре переносить посуху і може цвісти протягом усього літа.