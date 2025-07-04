Які огірки категорично не підходять для консервації: вони лише зіпсують ваші заготовки на зиму

Розповідаємо, які огірки не підходять для маринування та соління, на що треба звернути увагу перед тим, як класти їх у банки.

Перерослі та м’які плоди. Найгірший варіант — це великі, перерослі огірки з товстою шкіркою та жорсткими насінням. Вони не лише погано просолюються, а й можуть зіпсувати смак усієї заготовки. А м’які плоди після термічної обробки стають млявими і несмачними.

Салатні сорти також не підходять для консервації. Вони мають гладку тонку шкірку, водянисту м’якоть і не витримують маринування. Такі плоди швидко розм’якшуються і втрачають свою форму, особливо під час стерилізації.

Гіркі плоди. Якщо огірки гіркі, не кладіть їх у банки. Гіркота не зникає в процесі консервування, а навпаки, поширюється на всі плоди й маринад. Такі огірки можуть зіпсувати смак всієї консервації.

Пошкоджені чи підгнилі плоди. Пошкоджені огірки швидко псуються, тому можуть викликати бродіння чи помутніння розсолу. Для тривалого зберігання треба брати лише цілі, щільні та свіжі плоди.