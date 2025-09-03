Які осінні куртки для жінок за 50 у трендах цієї осені: класичні варіанти, що ніколи не вийдуть із моди

Які трендові осінні куртки для жінок за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Осінь — це час, коли необхідно поєднати практичність і стиль. Жінки після 50 років особливо цінують комфорт, але водночас хочуть мати сучасний та елегантний вигляд. Куртка — це головний елемент гардеробу для холодної пори року. Восени 2025 дизайнери пропонують моделі, які підкреслять індивідуальність кожної жінки та ніколи не вийдуть із моди.

Подовжений стьобаний плащ-куртка

Які трендові осінні куртки для жінок за 50

Чому зрілим жінкам треба носити саме таку модель? Це універсальний варіант, який додає образу аристократичності, тому така куртка перейшла до розряду класичних. Стьобаний малюнок витягує силует, а подовжений фасон захищає від вітру та холоду.

Стьобаний плащ-куртка легкий, але теплий, чудово пасує як до класичних брюк, так і до джинсів. Ідеальний для щоденних осінніх образів.

Куртка-бомбер з екошкіри

Які трендові осінні куртки для жінок за 50 / © Фото з відкритих джерел

Чому варто носити саме цю куртку? Бомбер у 2025 році знову на піку шаленої популярності. Для жінок за 50 він додає молодіжного акценту, але без вульгарності.

Екошкіра має дорогий та розкішний вигляд, легко чиститься та підходить як для повсякденних аутфітів, так і для вечірніх образів. А осінній сезон — це ідеальний час для такої фактури.

Класична парка

Які трендові осінні куртки для жінок за 50 / © pixabay.com

Чому її варто носити? Парка завжди асоціюється з комфортом і теплом. У модних відтінках осені 2025 — пастельні кольори, бордо, глибокий синій, вона має особливо стильний та привабливий вигляд.

Парка має зручний капюшон з хутром, яке за теплої погоди можна відстібнути, багато кишень, а головне, дарує відчуття затишку, захищаючи від вітру та холоду.

Oversize куртка

Які трендові осінні куртки для жінок за 50 / © Фото з відкритих джерел

Чому варто носити таку модель? Oversize давно став символом свободи й сучасності. У поєднанні з деталями чи навіть у моно стилі така куртка має аристократичний і розкішний вигляд.

Ця модель ідеально приховує недоліки фігури, додає образу м’якості й жіночності, поєднується як з сукнею, так і зі стильними джинсами. Кожна жінка зрілого віку почуватиметься в ній приголомшливою.