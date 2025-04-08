В який день, які овочі потрібно обов’язково посадити на городі перед Великоднем і чому

Що садити перед Великоднем

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З приходом весни та наближенням Великодня в українських селах та містах оживає пора городніх робіт. Серед городників відома давня традиція — висаджувати певні овочі саме в дні, що передують християнському святу. Чи є в цьому лише відгомін народних вірувань, чи криється за цим агрономічна мудрість, перевірена часом?

З наукової точки зору, прямий зв’язок між датою Великодня та врожайністю овочів не підтверджується. Проте, варто звернути увагу на природні зміни, які зазвичай супроводжують цей період. Після зимових холодів земля прогрівається, минає загроза сильних нічних заморозків, а сонячні дні стають довшими. Саме ці фактори, як підтверджують агрономи, є ключовими для активного росту більшості овочевих культур.

Довший світловий день забезпечує рослини необхідною кількістю енергії для фотосинтезу — процесу, під час якого вони перетворюють сонячне світло, вуглекислий газ та воду на органічні речовини, необхідні для росту та розвитку. Весняна волога, що залишається після танення снігу та частих дощів, насичує ґрунт, створюючи оптимальні умови для проростання насіння та розвитку кореневої системи.

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З іншого боку, не варто відкидати й культурно-історичний аспект цієї традиції. Впродовж століть народні вірування та обряди тісно перепліталися з сільськогосподарськими роботами. Посадка в особливі дні могла сприйматися як своєрідний ритуал, що мав забезпечити майбутній урожай та благополуччя родини. Великдень, як одне з найважливіших свят у християнському календарі, вважається сприятливим часом для започаткування нових справ, у тому числі й посіву.

В який день перед Великоднем найкраще садити овочі

Існує повір’я, що певні дні є більш сприятливими для цього, ніж інші. Зокрема, народна мудрість стверджує, що є особливий день перед Великоднем, коли посадка городини є не просто бажаною, а майже обов’язковою. Вважається, що робота на городі саме в цей час сприятиме активному росту та здоровому розвитку рослин, закладаючи основу для майбутнього щедрого врожаю. Цим днем, за народними повір’ями, вважається Чистий четвер.

У народі існує повір’я, що посадки, здійснені в Чистий четвер, будуть особливо «чистими» — тобто на грядках не буде багато бур’янів.

Чистий четвер міг стати вважатися найкращим днем для городніх робіт на Страсному тижні через символізм очищення та підготовки, як останню можливість завершити важливі справи перед скорботними днями, асоціації з водою та оновленням, а також через народні спостереження та бажання уникнути важкої праці у Велику п’ятницю та Велику суботу.

Які ж саме овочі традиційно рекомендується висаджувати перед Великоднем

За народними спостереженнями, своєчасна посадка цих овочів та зелені до Великодня сприяє їхньому активному росту та ранньому плодоношенню. Йдеться про зелень, салат, редиску, горох, моркву, кабачки., цибулю, часник, томати у теплицю.

Ранні сорти картоплі, посаджені в прогрітий ґрунт, мають достатньо часу для формування врожаю до настання літньої спеки.

Варто посадити розсаду пекінську, брюссельську, цвітну та білоголову капусти.