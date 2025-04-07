Які овочі можна висівати у відкритий ґрунт у квітні, навіть коли холодно

Що посіяти у квітні

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Як тільки верхній шар ґрунту на глибину долоні стає теплішим, а повітря вдень і вночі перестає опускатися нижче +5…+8 градусів, настає той самий час — пора братися до перших весняних посівів прямо в землю. Природа мудра, і є чимало таких овочів, яким не страшна квітнева прохолода. Вони сміливо прокидаються разом із весною, пускають міцне коріння та закладають щедрий урожай, який ми зберемо вже влітку.

Розповідаємо, що можна посіяти у грунт зараз, у квітні

Редиска

Мабуть, немає іншого такого овоча, який би так тішив нас навесні своєю ранньою появою, як соковита редиска. Редиска швидко проростає, не зважаючи на ще прохолодні квітневі ночі. На початку квітня, як тільки зійде сніг і трохи просохне земля, можна сміливо сіяти його першу хвилю. А щоб ласувати свіжою редискою всю весну, мудрі городники радять висівати її невеликими порціями кожні 7-10 днів, створюючи таким чином безперервний конвеєр вітамінного врожаю.

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Обирайте сонячні або злегка затінені місця з пухкою землею, не забувайте про регулярний полив, і редиска віддячить вам соковитим урожаєм. Різноманіття сортів дозволить вам експериментувати з формою та смаком.

Морква

Морква — справжній стійкий борець із весняною прохолодою. Її насіння починає прокидатися навіть тоді, коли земля ледь прогрілася до +4 градусів. Якщо ви мрієте про соковиту молоду моркву та першу ніжну зелень вже на початку літа, не зволікайте з раннім посівом. Головне — підготувати для неї пухку, добре пропускаючу воду землю, попередньо її зволоживши. Найкраще висівати насіння моркви у неглибокі борозенки, приблизно на півтора-два сантиметри вглиб, залишаючи між окремими насінинками невелику відстань у два-три сантиметри.

Шпинат

Шпинат по праву вважається одним із лідерів серед ранніх весняних вітамінів на нашому городі. Його насіння здатне прокинутися навіть за дуже помірної температури ґрунту — всього +3…+4 градуси. Ця зелена культура обожнює вологу і зовсім не боїться весняних приморозків. Ранній посів шпинату дарує нам ніжне, соковите листя без будь-якої гіркоти, адже з настанням спеки він швидко починає квітнути. Сіяти його потрібно досить щільно, але так, щоб кожна рослинка мала достатньо простору для свого розвитку та пишної зелені.

Цибуля на перо

Для отримання соковитої зеленої цибулі навесні можна використовувати як насіння (так звану «чорнушку»), так і вже готову дрібну цибульку — сівок. Навіть якщо квітневі ночі ще бувають доволі прохолодними, з температурою, що наближається до нуля, цибуля чудово приживається і пускає корінці. Ця культура особливо любить родючий та пухкий ґрунт. Після того, як ви посієте цибулю, досвідчені городники радять вкрити борозенки шаром перегною або торфу — це допоможе зберегти вологу та забезпечить додаткове живлення для молодих рослин. Посадіть її на сонячній або напівзатіненій ділянці з родючим ґрунтом, і вони забезпечать вас свіжою зеленою цибулею протягом усього сезону.

Листковий та качанний салат

Різноманітні сорти салату, як ніжні листові, так і хрусткі качанні активно розвивається навіть за прохолодної погоди. Ранні сорти листкового салату сміливо можна висівати у відкритий ґрунт, щойно температура підніметься до +5 градусів. А якщо ви подбаєте про легке укриття грядки агроволокном, перші ніжні сходи салату порадують вас вже менше ніж за тиждень — через 5-7 днів.

Горошок

Солодкий зелений горошок — справжній ласунчик весняного городу, який зовсім не боїться квітневої прохолоди. Сіяти його можна сміливо, як тільки земля остаточно відійде від нічних заморозків і не промерзатиме протягом дня. Найкраще горошок почувається на добре освітлених сонячних грядках із помірним поливом. А ранні сорти цього смачного овоча вже на початку червня порадують вас першим солодким врожаєм.

Кріп та петрушка

Хоча їхнє насіння проростає дещо повільніше, ніж у спритної редиски чи ніжного салату, зате цим травам зовсім не страшні весняні зниження температури. Вони досить стійкі до прохолодної погоди, хоча для пишної зелені їм знадобиться більше тепла згодом. Щоб трохи пришвидшити появу перших паростків кропу, досвідчені городники радять попередньо замочити його насіння у теплій воді на кілька годин.

Поради для квітневого посіву

Ретельно перекопайте грядки, розпушіть землю та внесіть необхідні добрива, враховуючи потреби кожної культури.

Купуйте насіння у перевірених магазинах, звертайте увагу на термін придатності та рекомендації для вашого регіону.

Занадто глибокий або густий посів може затримати ріст та знизити врожайність.

Волога — запорука дружних сходів.

Пам’ятайте, що квітнева погода може бути непередбачуваною. Слідкуйте за прогнозом і, у випадку загрози нічних заморозків, подбайте про тимчасове укриття для молодих рослин за допомогою агроволокна або плівки.