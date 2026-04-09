Які овочі садити у квітні: 7 культур для швидкого врожаю

Квітень — ключовий період для старту городнього сезону, однак вибір культур залежить від погодних умов і ризику заморозків. Експерти радять висівати насамперед холодостійкі овочі, які здатні дати ранній і стабільний урожай.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами фахівців із садівництва, посів у квітні дозволяє рослинам укорінитися до настання літньої спеки. Водночас у регіонах із мінливою погодою варто враховувати можливі похолодання та обирати культури, які витримують прохолоду.

До списку овочів, які найкраще висаджувати у квітні, увійшли морква, салат-латук, горох, солодка картопля, перець, шпинат і мангольд.

Моркву рекомендують висівати безпосередньо у відкритий ґрунт. Прохолодний ґрунт у цей період сприяє її проростанню, а ранній посів дозволяє рослині сформуватися до підвищення температури влітку. Для кращого результату підходить добре дренований ґрунт, зокрема у піднятих грядках або контейнерах із піщаним компостом.

Салат-латук активно росте навесні, але погано переносить спеку, тому його висівають саме у квітні. Його можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах. Водночас городникам радять стежити за появою слимаків і равликів, які можуть пошкоджувати рослини. Для продовження сезону вирощування обирають термостійкі сорти.

Горох також краще висаджувати у прохолодний період, оскільки влітку він росте гірше. Його рекомендують сіяти рядами з невеликою відстанню та забезпечувати опору — наприклад, сітку або шпалеру. Окремо радять захищати насіння від гризунів.

Солодка картопля потребує тривалого періоду вегетації, тому посадка у квітні дає їй змогу вчасно сформувати врожай. Водночас для цієї культури важливі тепло і достатній простір, а надлишок азоту може призвести до активного росту листя замість бульб.

Перець варто висаджувати у квітні лише в регіонах, де вже достатньо тепло. Ця культура потребує прогрітого ґрунту, регулярного поливу та мульчування. За словами експертів, перці можуть певний час рости повільно, але згодом активно розвиваються. Високі рослини іноді потребують додаткової опори.

Шпинат, як і салат, добре росте у прохолодну погоду та швидко дає врожай. Його можна висівати як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах або на піднятих грядках. Для вирощування підходять сонячні або напівзатінені ділянки з вологим ґрунтом.

Мангольд вважається однією з найбільш витривалих культур для весняного посіву. Він добре переносить як прохолоду, так і підвищення температури, а регулярне збирання листя стимулює подальший ріст.

