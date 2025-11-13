Які овочі та фрукти краще не чистити: їхня шкірка містить купу вітамінів та інших корисних речовин

Які овочі та фрукти не варто чистити й чому / © www.freepik.com/free-photo

Ми звикли чистити овочі та фрукти, вважаючи, що шкірка — це лише захисна оболонка плодів від бруду та пошкоджень. Проте саме в ній містяться справжні скарби — вітаміни, мінерали й антиоксиданти, які вкрай необхідні для нашого здоров’я. Тому експерти зі здорового харчування не радять чистити деякі плоди, щоб отримати від їх уживання максимальну користь для свого організму.

Яблука. Шкірка яблук містить кверцетин — потужний антиоксидант, що знижує рівень холестерину та зміцнює імунну систему. У ній також багато клітковини, яка покращує травлення. Тому мити яблука потрібно ретельно, але не чистити шкірку.

Молода картопля. У шкірці картоплі містяться калій, залізо, вітамін C та B6, які частково зникають після чищення овочу. Якщо бульби молоді, досить просто добре вимити їх губкою чи щіткою — і можна варити чи запікати разом зі шкіркою.

Баклажани. Темна глянцева шкірка баклажанів — джерело насуніну, який захищає клітини мозку від старіння. Якщо овоч молодий і не гірчить, чистити його не потрібно, під час термообробки шкірка стає м’якою й зберігає всі антиоксиданти.

Огірки. Шкірка огірків містить кремній, що зміцнює волосся, шкіру й нігті. Однак важливо купувати чи вирощувати екологічно чисті плоди — у магазинних часто накопичуються нітрати саме у шкірці. Якщо продукт домашній, залишайте її обов’язково.

Персики та абрикоси. М’який пушок на шкірці персиків і абрикосів — не недолік, а природний бар’єр, у якому міститься бета-каротин і вітамін E. Ці речовини покращують стан шкіри й зору, тому плоди краще просто добре промити під проточною водою.

Морква. Зовнішній шар моркви найбагатший на каротиноїди, що перетворюються у вітамін А. Якщо овоч чистити надто глибоко, кількість корисних речовин зменшується удвічі. Краще просто потерти моркву щіткою.