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Які овочі та фрукти не можна консервувати, але деякі господині заготовляють їх на зиму
Іноді бажання зробити якнайбільше заготовок може обернутися марною працею чи навіть харчовим отруєнням. Перед тим, як консервувати, переконайтеся, що продукт дійсно підходить для зберігання і не втратить своєї користі та смаку після термічної обробки.
Коли сезон консервації у розпалі, багато господинь прагнуть зберегти максимум дарів літа у банках. Однак не всі продукти підходять для тривалого зберігання. Деякі овочі та фрукти втрачають свій смак і текстуру, та навіть стають потенційно шкідливими після термічної обробки. Ось список продуктів, які не рекомендовано консервувати, хоча їх часто намагаються заготовити на зиму.
Кавун
Кавун часто консервують у вигляді маринованих шматочків. Але після обробки його м’якоть перетворюється на кашу, а смакові властивості стають дивними. Окрім того, через високу вологість він швидко псується, навіть у закритій банці. Краще з кавуна приготувати свіжий сік і заморозити, щоб потім насолоджуватися смаком літа.
Диня
Як і кавун, диня не витримує теплової обробки. Після стерилізації вона втрачає свій аромат, текстуру і стає водянистою. До того ж, у ній багато цукру, що створює ідеальне середовище для розвитку бактерій. Якщо хочеться надовго зберегти диню, краще висушити її чи приготувати цукати.
Картопля
Картоплю іноді намагаються законсервувати у вигляді салатів. Але вона швидко темніє, змінює смак і навіть може стати джерелом ботулізму за неправильного зберігання. Тому консервування картоплі — надто ризикована ідея, краще зберігати її в погребі.
Редиска
Редиска має високу вологість і специфічний смак. Після маринування вона стає губчастою, м’якою і втрачає свою хрусткість. До того ж, цей овоч набуває неприємного запаху за тривалого зберігання. Краще їсти редиску свіжою чи використовувати для літніх салатів.
Перезрілі огірки
Жовті, м’які перезрілі огірки — поганий варіант для заготовки на зиму. Вони не хрустять, мають порожнечі всередині й можуть зіпсувати всю банку. Тож для консервації треба використовувати тільки молоді, щільні огірочки.