Які овочі та фрукти не можна консервувати, але деякі господині заготовляють їх на зиму

Які продукти не можна консервувати / © www.freepik.com/free-photo

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Коли сезон консервації у розпалі, багато господинь прагнуть зберегти максимум дарів літа у банках. Однак не всі продукти підходять для тривалого зберігання. Деякі овочі та фрукти втрачають свій смак і текстуру, та навіть стають потенційно шкідливими після термічної обробки. Ось список продуктів, які не рекомендовано консервувати, хоча їх часто намагаються заготовити на зиму.

Кавун

Кавун часто консервують у вигляді маринованих шматочків. Але після обробки його м’якоть перетворюється на кашу, а смакові властивості стають дивними. Окрім того, через високу вологість він швидко псується, навіть у закритій банці. Краще з кавуна приготувати свіжий сік і заморозити, щоб потім насолоджуватися смаком літа.

Диня

Як і кавун, диня не витримує теплової обробки. Після стерилізації вона втрачає свій аромат, текстуру і стає водянистою. До того ж, у ній багато цукру, що створює ідеальне середовище для розвитку бактерій. Якщо хочеться надовго зберегти диню, краще висушити її чи приготувати цукати.

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Картопля

Картоплю іноді намагаються законсервувати у вигляді салатів. Але вона швидко темніє, змінює смак і навіть може стати джерелом ботулізму за неправильного зберігання. Тому консервування картоплі — надто ризикована ідея, краще зберігати її в погребі.

Редиска

Редиска має високу вологість і специфічний смак. Після маринування вона стає губчастою, м’якою і втрачає свою хрусткість. До того ж, цей овоч набуває неприємного запаху за тривалого зберігання. Краще їсти редиску свіжою чи використовувати для літніх салатів.

Перезрілі огірки

Жовті, м’які перезрілі огірки — поганий варіант для заготовки на зиму. Вони не хрустять, мають порожнечі всередині й можуть зіпсувати всю банку. Тож для консервації треба використовувати тільки молоді, щільні огірочки.