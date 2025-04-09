Які овочі та фрукти витримують весняні морози: поради відомої синоптикині

Які рослини стійкі до весняних морозів

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Весняна погода в Україні часто буває мінливою. Цьогорічний квітень не порадував українців теплом, морози, про які попереджали синоптики, не забарилися — після періоду тепла настали різкі похолодання, що безперечно відобразиться на майбутньому врожаю.

У зв’язку з цим, питання про стійкість різних овочів та фруктів до низьких температур є актуальним питанням для садівників та городників.

Синоптикиня Наталка Діденко поділилася рекомендаціями щодо рослин, які з більшою ймовірністю переживуть весняні приморозки. За її словами, деякі овочі та ягоди здатні витримувати зниження температури до -6 градусів.

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Найстійкіші до заморозків овочі за порадою Наталки Діденко

Щавель, шпинат, кріп та петрушка. Ці листові зелені культури мають відносно високу стійкість до короткочасних заморозків завдяки своєму складу клітин та здатності швидко відновлюватися після незначних пошкоджень.

Морква та селера : Молоді сходи цих коренеплодів також демонструють непогану холодостійкість.

Цибуля (сіянка). Ранні посадки цибулі-сіянки мають певну стійкість до приморозків.

Витривалі ягоди (за рекомендацією синоптикині)

Малина та ожина. Ці ягідні кущі також відзначені синоптикинею як відносно стійкі до весняніх заморозків. Їхні бруньки та молоді пагони здатні витримувати невеликі зниження температури.

Рослини, вразливі до морозів

Водночас, Наталка Діденко застерегла щодо вразливості

лохини, аґрусу, смородини, винограду

кісточкових плодових дерев (вишні, черешні, сливи, абрикоси),

деяких квітів, таких як чорнобривці, жоржини та троянди.

Важливо пам’ятати, що стійкість рослин залежить від багатьох факторів, включаючи сорт, стадію розвитку, тривалість та інтенсивність заморозків. Тому, навіть якщо ваші рослини належать до відносно стійких видів, рекомендується вживати профілактичних заходів для їх захисту, особливо у періоди прогнозованих заморозків. Укриття агроволокном, мульчування ґрунту та, за можливості, димування можуть допомогти зберегти ваш майбутній врожай.