Які овочі треба сіяти на розсаду вже в лютому, щоб отримати ранній урожай: повний список

Лютий — це не просто кінець зими, а старт активного городнього сезону. Саме в цей період досвідчені городники закладають основу для щедрого та раннього врожаю. Деякі овочі мають тривалий період вегетації, тому їх варто сіяти раніше, щоб встигнути отримати плоди вже на початку літа.

Перець солодкий та гострий. Перець має один із найдовших періодів розвитку серед популярних овочевих культур. Від висівання до садіння у відкритий ґрунт проходить до трьох місяці. А рання розсада дозволить отримати перші плоди вже у червні.

Баклажани. Ще одна культура з повільним зростанням. Баклажани особливо вимогливі до тепла, тому пізні посіви часто не встигають сформувати потужний кущ. А якщо посіяти їх у лютому, це дасть змогу отримати міцну та стійку розсаду, яка швидко почне плодоносити після висаджування у відкритий ґрунт.

Селера коренева. Це справжній чемпіон за тривалістю розвитку, інколи культурі потрібно понад 150 днів до повного формування коренеплоду. Саме тому селеру треба сіяти в лютому, щоб отримати великий, соковитий та рівний корінь.

Помідори ранніх сортів. Хоч багато городників сіє томати в березні, ранньостиглі сорти можна садити вже в другій половині лютого. Особливо це актуально для тих, хто має теплицю або живе в регіонах із теплою весною. Такі помідори починають дозрівати вже на початку літа.

Капуста. Ранні сорти капусти чудово підходять для посіву у лютому. Вони швидко нарощують корінь та листя, краще приживаються після висаджування у відкритий ґрунт і вже наприкінці травня можуть радувати першими тугими головками.

Порей. Ця культура має довгий період вегетації, тому її варто садити якомога раніше. Лютнева розсада формує міцний стовбур, який швидко потовщується після пересаджування. Порей порадує врожаєм вже наприкінці весни або на початку літа.