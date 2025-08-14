Які ознаки того, що ви житимете 100 і більше років: науковці назвали п’ять ключових факторів

Які ознаки того, що ви довгожитель / © Freepik

Експерти з геронтології та медицини старіння, досліджуючи спосіб життя довгожителів у різних країнах, виокремили п’ять ключових факторів, які об’єднують більшість людей із феноменальною тривалістю життя.

Стійке здоров’я серцево-судинної системи. Дослідження, проведені Гарвардською медичною школою, показали, що люди з нормальним артеріальним тиском, низьким рівнем «поганого» холестерину та відсутністю серйозних серцевих захворювань мають значно вищі шанси на довге життя. Секрет міцного здоров’я серця й судин — це регулярні фізичні навантаження, збалансоване харчування та контроль рівня стресу.

Активний спосіб життя навіть у літньому віці. Відомо, що довгожителі не обмежуються лише молодими роками для фізичної активності. Вони ходять пішки, працюють у саду, виконують хатню роботу або займаються спортом навіть після 80 років. Науково доведений факт: 30 хвилин помірної активності щодня знижують ризик передчасної смерті на 30-40%.

Соціальна активність і міцні зв’язки. Психологи з Оксфорда довели, що люди, які підтримують дружні стосунки, беруть участь у громадських заходах і зберігають активне соціальне життя, живуть довше. Чому це важливо? Спілкування зменшує рівень кортизолу — гормону стресу, і стимулює роботу мозку.

Оптимістичний світогляд і стресостійкість. Налаштування на позитив та вміння виходити зі складних ситуацій без тривалих негативних емоцій — одна з ключових ознак довгожителів. Вчені довели, що оптимісти живуть у середньому на 10 років довше, ніж песимісти.