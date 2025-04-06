Які ознаки того, що жінка не сприймає чоловіка всерйоз, хоча й має з ним стосунки

Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу «РБК-Україна», що свідчить про те, що жінка не сприймає чоловіка всерйоз.

Чоловік не в пріоритеті. Партнер може довго чекати, допоки жінка знайде для нього час. Її графік завжди перевантажений, у неї купа справ, а з чоловіком вона зустрічається лише тоді, коли зручно їй. Це означає, що він для неї не на першому місці.

Вона не впускає чоловіка у своє життя. Він майже нічого не знає про її рідних, друзів, справи і плани на майбутнє. Чоловік може бути знайомий з нею декілька місяців, а жінка його ще не познайомила зі своїми близькими. Це досить тривожний сигнал, бо може означати, що вона зовсім не збирається цього робити.

Жінка уникає емоційної близькості. У таких стосунках, де жінка несерйозно ставиться до свого партнера, фізичний контакт зазвичай є. Але вона усіляко уникатиме відвертих розмов про почуття та плани на майбутнє.

Вона дає подвійні сигнали. Жінка то зацікавлена, то раптом віддаляється від свого чоловіка. Така гра в «тепло-холодно» може означати, що вона не готова до серйозних стосунків зі своїм партнером.

Жінка не будує жодних планів із партнером. Якщо чоловік говорить про спільні плани на майбутнє — відпустку чи просто вихідні, а вона уникає конкретної відповіді, то це означає, що жінка не бачить навіть найближчого майбутнього з ним.