Як підготувати смородину до зими, чим підгодувати восени: правильний вибір для гарного врожаю

Як підживити смородину восени

Осінь — найвідповідальніший час для догляду за чорної смородиною. Саме в цей період закладається основа майбутнього врожаю, і від того, наскільки правильно ми підготуємо рослину до зими, залежить її здоров’я та плодоношення у наступному сезоні. Одним із найефективніших способів підживлення є правильне внесення фосфорних добрив у поєднанні з вологозарядковим поливом і мульчуванням.

Не слід поспішати з обрізанням смородини, доки на кущі ще залишаються зелені листки. В цей час відбуваються природні процеси, що допомагають рослині перейти у стан зимового спокою. Якщо лист тримається міцно, а віддільний шар на черешку не утворився, кущ ще потребує цих листків для накопичення поживних речовин. Тому головним завданням садівника восени стає не обрізка, а підготовка кореневої системи до зимівлі.

Вологозарядковий полив

У регіонах із сухою осінню три- чи чотирирічним кущам необхідно дати рясний полив — приблизно 20–40 літрів води під один кущ. Для цього навколо нього роблять лунку, в яку і виливають воду. Такий полив допомагає кореням накопичити достатньо вологи й без проблем витримати зимові морози. Якщо ж осінь дощова, додатковий полив не потрібен.

Основна підгодівля смородини восени — це фосфор

На думку експертів, найважливішим елементом для підживлення чорної смородини восени є фосфор. Найчастіше використовують суперфосфат або подвійний суперфосфат. Помилка багатьох городників полягає в тому, що вони розсипають добриво по поверхні ґрунту. Однак фосфор майже не мігрує в ґрунті — на важких земляхвін може пересунутися не далі одного сантиметра, а на піщаних — максимум до чотирьох. Тому поверхневе внесення практично не приносить користі.

Як підживити смородину фосфором

Для внесення фосфорних добрив варто робити отвори приблизно на 10 см у ґрунт, адже саме там вони опиняються в зоні активних корінців. При цьому не слід проводити глибоке розпушування чи перекопування, оскільки вже на глибині 3–4 см знаходяться тендітні поверхневі корені, які легко пошкодити.

Щоб правильно внести добрива можна скористатися чимось металевим — трубкуою, штихом проколюють землю навколо куща, роблячи отвори, у які засипають гранули суперфосфату. У кореневій зоні одразу опиняється потрібне живлення, яке рослина зможе легко засвоїти.

Для трирічного куща достатньо 100 грамів суперфосфату. Добриво не шкодить навіть у випадку перевищення норми, адже воно має пролонговану дію, зберігаючись у ґрунті протягом двох-трьох років. Це дозволяє навіть один раз закладене підживлення використовувати рослиною кілька сезонів поспіль.

Після внесення добрива обов’язково проводять полив, який змиває гранули в отвори й допомагає розподілити поживні речовини в зоні коренів. Завершальним етапом є мульчування. Найкраще для цього підходить шар соломи завтовшки 5–10 см. Він захистить поверхневі корені, які розташовані всього на глибині 3–4 см, від можливого промерзання у безсніжну зиму.

Осіння підгодівля чорної смородини — це проста, але надзвичайно ефективна процедура. Глибоке внесення суперфосфату разом із вологозарядковим поливом і мульчуванням соломою допоможе кущам успішно перезимувати, а навесні — активно стартувати в ріст і формування врожаю. Цей метод можна застосовувати не лише для чорної, але й для червоної смородини та аґрусу. Результат — міцні кущі й значно вищий урожай ароматних ягід наступного літа.