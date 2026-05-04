Для видалення цих плям рекомендується використовувати холодну воду / © Фото з відкритих джерел

Коли справа доходить до прання, гаряча вода здається оптимальним варіантом, але це не завжди правильний вибір для видалення деяких плям.

Річ у тім, що для деяких типів плям висока температура може принести більше шкоди, ніж користі, оскільки вона затягує пляму глибше у волокна, а не виводить її, пише Marthastewart.

Щоб плями не закріпилися, їх слід спочатку обробляти холодною водою. У таких випадках плями безпечніше промивати в прохолодній воді з м’яким мийним засобом.

Які плями не можна прати гарячою водою

Плями від крові, поту, молочних продуктів, яєць та грудного молока є білковими та повинні оброблятися холодною водою.

Плями від трави та рослин

Забруднення від трави, бруду та землі найкраще видаляти холодною водою. Вони містять органічні сполуки, які під впливом тепла поводяться подібно до білкових плям. Якщо ви маєте справу з брудом, дайте йому повністю висохнути, перш ніж чистити щіткою, а потім обробіть та виперіть тканину.

Плями від чорнила та фарби

Фарби та чорнила на масляній основі також можуть закріпитися від гарячої води. Щоб обробити тканину, покладіть її лицьовою стороною вниз та прополощіть холодною водою, щоб запобігти поширенню пігменту. Одяг з плямами від чорнил чи фарби варто прати окремо.

Плями від вина та напої з танінами

Плями від червоного вина та чаю потрібно прати в холодній воді. Річ у тім, що тепло може заблокувати таніни (природні сполуки, які можуть містити ці напої), що ускладнить повне видалення пігменту.

Плями від фруктів та помідорів

Як і вино, помідори та ягоди містять подібні важковивідні сполуки, які надають цим продуктам природних яскравих відтінків. Миття їх гарячою водою лише закріпить їх у волокнах.

