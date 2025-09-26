Які плодові дерева садити в жовтні: секрети осінньої посадки для великого врожаю

Сад / © unsplash.com

Реклама

Садівники наголошують: чим раніше восени посаджено дерево, тим більше часу у нього є для формування кореневої системи до настання стійких заморозків. Саме тому ці чотири види плодових дерев ідеально підходять для посадки у жовтні.

Про це пишуть Storinka.

Яблуня

Яблуня — це класичний вибір для осіннього садіння, оскільки ці дерева є особливо зимостійкими. Завдяки цій якості, єдине рішення, яке потрібно ухвалити, — це вибір сорту.

Реклама

Вимоги до садіння: Повне або часткове сонце, добре дренований ґрунт.

Вишня (Черешня)

Садіння вишні у жовтні дозволить рослині стати стабільною та добре адаптуватися до навколишнього середовища вже до наступної осені. Деякі сорти будуть готові до збору врожаю вже у травні.

Вимоги до садіння: Повне сонце, добре дренований та слабокислий ґрунт.

Груша

Посадка груші восени дає саджанцю можливість уникнути стресу, який несе за собою спекотна літня погода. Однак варто пам’ятати, що груші схильні до хвороб, як-от фітофтороз і чорні плями.

Реклама

Порада: Прибирання опалого листя восени може запобігти поширенню борошнистої роси.

Вимоги до садіння: Повне сонце, добре дренований, слабокислий ґрунт.

Персик

Хоч персикове дерево не таке витривале, як яблуня чи груша, його садіння у жовтні все ж є доцільним. Осіння посадка допоможе саджанцю гарно прижитися до зміни погоди, що підвищить його шанси успішно пережити зиму.

Секрет успішної зимівлі: Як допомогти деревам пережити морози

Для того, аби нові дерева, особливо менш витривалі, впоралися з холоднішими зимовими температурами, садівники радять застосовувати метод мульчування.

Реклама

Необхідно нанести товстий шар мульчі (наприклад, соломи, тирси чи деревної тріски) на ґрунт навколо щойно посадженого дерева. Це допоможе зберегти тепло, захистить кореневу систему від різких перепадів температури та утримає вологу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що посадити біля полуниці восени, щоб ягоди наступного сезону були рясними, великими й солодкими. Адже правильне сусідство культур не лише захистить грядки від хвороб і шкідників, а також зробить наступний урожай ягід справді щедрим і солодким.