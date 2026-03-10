Які породи собак найменш вибагливі: експерт назвав чотирьох спокійних компаньйонів

Такса / © Credits

Обираючи собаку-компаньйона, майбутні власники зазвичай враховують не лише зовнішність, а й темперамент, рівень активності та потреби у догляді. Експерт із зооіндустрії Аксель Лагеркранц назвав кілька порід, які вважаються відносно невибагливими.

Про це повідомило видання Express.

За його словами, собаки, які не потребують складного догляду, зазвичай мають коротку шерсть і мало линяють. Це означає, що власникам не доведеться витрачати багато часу на регулярне вичісування чи прибирання шерсті в оселі. Такі породи також, як правило, мають спокійний темперамент і помірний рівень енергії.

Експерт назвав чотири породи, які можуть стати хорошим вибором для людей із насиченим способом життя:

Французький бульдог

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель

Такса

Грейхаунд (хорт)

За словами Лагеркранца, французькі бульдоги та кавалер-кінг-чарльз-спанієлі добре адаптуються до життя в квартирі. Їм достатньо коротких прогулянок і багато часу поруч із господарем.

Такси, попри невеликий розмір, вирізняються витривалістю і також не потребують складного догляду. Водночас грейхаунди можуть створювати враження дуже активних собак, але насправді часто ведуть досить спокійний спосіб життя.

Експерт зазначає, що хорти зазвичай віддають перевагу коротким періодам активності, після яких довго відпочивають. Крім того, завдяки незалежному характеру вони можуть певний час спокійно залишатися на самоті.

Водночас фахівець наголошує: навіть невибагливі породи мають базові потреби, без яких неможливо забезпечити їхнє здоров’я та добробут. Зокрема, собакам необхідні:

збалансоване харчування відповідно до розміру та активності;

щоденні прогулянки та ігрові заняття;

регулярні огляди у ветеринара;

розумова стимуляція, наприклад іграшки-головоломки або тренування.

За словами експерта, важливо також забезпечити тварині комфортне місце для відпочинку, увагу та любов від господаря.

Лагеркранц додає, що для людей із напруженим графіком або тих, хто живе у невеликому просторі, спокійні та менш енергійні породи можуть бути найбільш підходящим вибором. Регулярний режим годування, прогулянок і ігор допомагає собаці почуватися впевнено та безпечно.

