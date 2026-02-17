Джек-рассел-тер’єр / © Credits

Вибір першого собаки — це не лише про симпатію до пухнастого цуценяти, а й про відповідність породи вашому способу життя. Ветеринарна хірургиня з понад десятирічним стажем доктор Еймі Ворнер розповіла, які собаки можуть стати непростим вибором для новачків та чому.

Про це повідомило видання Express.

Доктор Ворнер наголошує: умови проживання та рівень підготовки майбутнього власника мають ключове значення. За її словами, деякі породи вимагають настільки багато активності та тренувань, що міське життя для них просто не підходить. Наприклад, вона обожнює спанієлів, однак не порадила б заводити їх у квартирі — ці собаки потребують інтенсивних фізичних навантажень, які в місті складно забезпечити.

Для тих, хто вперше бере собаку, ветеринар радить уникати порід, відомих своєю впертістю чи складністю дресирування. Серед таких — джек-рассел-тер’єр, якого вона називає «розумним, але дуже впертим», що робить процес навчання непростим для початківців.

Ще один виклик для новачків — веймаранер. За словами Ворнер, це гарні, але надзвичайно незалежні та рішучі собаки, які не завжди схильні до слухняності.

Окремо ветеринар застерігає від брахіцефальних порід — мопсів, французьких бульдогів та подібних. Через короткі морди ці собаки часто мають серйозні проблеми з диханням, що призводить до дорогого лікування й операцій. На її думку, розведення тварин із такими вадами є етично сумнівним.

Натомість фахівчиня радить звернути увагу на більш поступливі породи. Золотисті ретривери та лабрадори, за її словами, популярні саме тому, що їх порівняно легко дресирувати, вони орієнтовані на людину та чудово ладнають із дітьми.

Якщо родина розглядає меншу собаку, хорошим вибором може стати бордер-тер’єр — живий, але податливіший у навчанні. А для тих, хто має достатньо місця, ветеринар радить кавалер-кінг-чарльз-спаніеля з м’яким характером. Єдине застереження — перевіряти батьків на серцеві захворювання, оскільки порода схильна до таких проблем.

Нагадаємо, деякі породи собак особливо легко формують тісний зв’язок із господарем. Фахівці пояснили, які саме собаки найчастіше стають надійними компаньйонами.