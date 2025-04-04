Які породи собак за законом повинні гуляти у наморднику: скільки доведеться заплатити власникам-порушникам

Які породи собак за законом повинні гуляти у наморднику / © unsplash.com

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Подібні ситуації найчастіше виникають, коли собака помічає іншу тварину й миттєво кидається навздогін. Деякі породи особливо схильні до подібної поведінки, тож для них носіння намордника на прогулянках є обов’язковим. Через потенційну загрозу для оточення важливо заздалегідь подбати про безпечні умови вигулу та уникнути небажаних інцидентів.

Деякі породи собак офіційно визнані потенційно небезпечними, тож вигулювати їх без намордника заборонено. Це правило діє не лише в Україні, але й у багатьох інших країнах. До таких порід зазвичай належать:

кавказька вівчарка,

німецька вівчарка,

ротвейлер,

американський пітбультер’єр,

алабай (середньоазійська вівчарка),

усі види бультер’єрів — американський, англійський, стаффордширський,

акбаш,

канарський дог,

аргентинський дог,

доберман.

Ці тварини мають сильний характер і могутню фізичну силу, тож носіння намордника — це не просто вимога, а запорука безпеки для оточення.

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Та це ще далеко не всі вимоги. За чинними правилами, усі собаки, які важать понад 10–15 кілограмів, повинні вигулюватися виключно в наморднику. Але річ не лише у розмірах — навіть малі за габаритами, але темпераментні або схильні до агресії пси також мають носити намордник під час прогулянок.

Особливо це стосується прогулянок у парках, громадських місцях, в транспорті або в людних районах. За таких умов будь-яка собака, незалежно від породи й характеру, має бути в наморднику. Часто власники навіть не підозрюють, що їхній лагідний пес може раптом агресивно зреагувати на стресову ситуацію, новий запах або незнайому людину. Собаки — істоти імпульсивні, і покладатися лише на власну інтуїцію чи сподівання, що "нічого не станеться", ризиковано.

Намордник — це елементарний засіб безпеки, який захищає як оточення, так і самого господаря. До того ж нехтування цим правилом може стати в копієчку: за вигулювання собаки без намордника передбачено штраф у розмірі від 170 до 340 гривень.