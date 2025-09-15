Які поверхні в жодному разі не можна чистити лимонною кислотою: вона їх роз’їдає

Що не можна чистити лимонною кислотою / © unsplash.com

Натуральний камінь, як-от мармур чи граніт, не терпить кислоти. Вона робить поверхню тьмяною, залишає матові плями та провокує мікротріщини.

Алюмінієвий посуд і столові прибори темніють під дією лимонної кислоти. Контакт створює наліт, який важко відмивається, змінює смак їжі.

Дерев’яні дошки для нарізання і меблі вкриваються білими плямами після оброблення кислотою. Натуральні масла вимиваються, залишаючи поверхню сухою і шорсткою.

Лінолеум і деякі види ламінату втрачають захисний шар під впливом агресивного складу. Підлога стає чутливішою до подряпин і швидше зношується.

Золоті та срібні прикраси з перлами чи перламутром тьмяніють у разі контакту з кислотними розчинами. Дорогоцінні вставки можуть зовсім втратити блиск.

Емалеві раковини та ванни утворюють мікротріщини за частого використання лимонної кислоти. З часом це призводить до появи іржавих патьоків.

Акрилові поверхні мутніють і жовтіють після оброблення кислотою. Відновити первісний вигляд практично неможливо.

Електроніка та екрани ґаджетів страждають від руйнівного ефекту кислоти. Антиблікове покриття стирається, на екранах залишаються розводи.

Шкіряне взуття і меблі втрачають еластичність після контакту з кислотними засобами. Матеріал стає жорстким і може потріскатися.

Для цих поверхонь краще обирати спеціалізовані засоби. Лимонна кислота ефективна для скла, порцеляни та нержавійної сталі, але вона жодним чином не універсальна.