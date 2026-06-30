Які продукти не можна зберігати в морозилці, бо зіпсуються, але їх чомусь туди кладуть

Які продукти не можна зберігати в морозилці / © Фото з відкритих джерел

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Морозильна камера допомагає надовго зберегти продукти та скоротити кількість харчових відходів. Проте далеко не все можна безпечно заморожувати. Деякі продукти після розморожування втрачають смак, текстуру, корисні властивості або навіть стають непридатними для вживання. Експерти з харчування радять уважніше ставитися до того, що потрапляє в морозилку. Ось перелік продуктів, які краще зберігати в інший спосіб.

Які продукти не можна зберігати в морозилці і чому

Листові салати. Листя салату, шпинату, руколи та інших зелених культур майже повністю складається з води. Під час заморожування вона перетворюється на кристали льоду, які руйнують структуру листя. Після розморожування зелень стає м’якою, водянистою та втрачає апетитний вигляд. Виняток — якщо ви плануєте використовувати її для супів, соусів або смузі. Огірки. Свіжі огірки також погано переносять заморожування. Після відтавання вони втрачають хрусткість, стають пухкими та виділяють багато рідини. Якщо потрібно зберегти огірки, краще їх замаринувати або законсервувати. Помідори для салатів. Заморожувати свіжі помідори для подальшого використання в салатах не рекомендується. Їхня м’якоть після розморожування стає водянистою, а шкірка легко відшаровується. Втім, для приготування соусів, рагу, супів або борщу заморожені томати цілком підходять. Картопля. Сира картопля після заморожування часто стає солодкуватою через зміну структури крохмалю. Крім того, після приготування вона може мати неприємну зернисту текстуру. Якщо потрібно заморозити картоплю, її краще попередньо бланшувати або злегка відварити. Варені макарони. Готові макаронні вироби після розморожування часто злипаються, стають м’якими та втрачають свою пружність. Заморожувати варто лише страви, де макарони поєднані із соусом, який допомагає зберегти їхню структуру. М’які сири. Рикота, бринза, крем-сир, маскарпоне та інші м’які сири після розморожування можуть розшаровуватися, втрачати однорідність і ставати зернистими. Заморожування більше підходить для твердих сирів, які згодом використовують для запікання чи натирання. Майонез. Майонез складається з емульсії олії та води. Після заморожування ця структура руйнується, тому після розморожування соус розшаровується і вже не повертає первинну консистенцію. Сметана та йогурт. Кисломолочні продукти після заморожування також часто втрачають однорідність. З’являються грудочки, відокремлюється сироватка, а смак змінюється. Для випічки чи соусів їх ще можна використати, але для вживання у свіжому вигляді вони вже не підходять. Яйця у шкаралупі. Заморожувати сирі яйця разом зі шкаралупою категорично не рекомендується. Під час замерзання рідина всередині збільшується в об’ємі, через що шкаралупа може тріснути. Якщо потрібно заморозити яйця, їх слід попередньо розбити, злегка збити та перелити в герметичний контейнер. Смажені страви. Картопля фрі, відбивні у паніруванні, смажена риба та інші хрусткі страви після морозильної камери втрачають свою головну перевагу — хрустку скоринку. Після розморожування панірування стає м’яким і вологим. Кавун, диня та цитрусові. Після заморожування ці фрукти виділяють багато соку та втрачають пружність. Для свіжого споживання вони вже не підходять. Натомість їх можна використовувати для смузі, коктейлів або домашнього морозива.

Які продукти чудово переносять заморожування

Для тривалого зберігання в морозильній камері добре підходять:

ягоди;

броколі;

цвітна капуста;

зелений горошок;

квасоля;

зелень;

сире м’ясо;

птиця;

риба;

фарш;

домашні пельмені та вареники;

хліб;

бульйон;

готові супи та рагу.

Як правильно заморожувати продукти

Щоб продукти максимально зберегли смак і поживні властивості, дотримуйтеся простих правил:

охолоджуйте готові страви перед заморожуванням;

використовуйте герметичні пакети або контейнери;

видаляйте зайве повітря з паковання;

підписуйте дату заморожування;

не заморожуйте повторно продукти, які вже повністю розморозилися.

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