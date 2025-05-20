Які продукти не треба мити перед приготуванням: про це майже ніхто не знає

Експерти з безпеки харчування говорять, що деякі продукти перед приготуванням не треба мити, їх можна витерти сухою серветкою і все. Про це пише ресурс pmg.ua.

Яйця. Багато хто миє яйця, перед тим, як розбити їх, але цього робити не треба. Виробники обробляють яйця захисною плівкою, щоб всередину не потрапили бактерії. А якщо їх помити й покласти до холодильника на зберігання, захист буде знищено. Якщо продукт домашній, тоді його можна помити, але потім слід витерти насухо паперовим рушником.

Гриби швидко вбирають воду, тому після приготування можуть втратити свій смак і текстуру. Експерти рекомендують не мити гриби, навіть якщо вони зібрані власноруч. Їх краще почистити щіткою, а нижню частину ніжки зрізати.

Куряче м’ясо. Курку не варто мити, адже після термічної обробки вона абсолютно безпечна для вживання. Щоб куряче м’ясо було соковитим та ніжним після приготування, його достатньо промокнути паперовим рушником.

Чи треба промивати макарони після приготування. На цю тему дуже багато дискусій: одні промивають макарони, інші просто зливають воду. Професійні кухарі говорять, що макарони не варто промивати після варіння, бо холодна вода змиває крохмаль. Тоді макарони злипаються й ідеальної пасти не вийде. А щоб макаронні вироби не злипалися під час варіння, треба додати кілька крапель рослинної олії.