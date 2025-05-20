- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 294
- Час на прочитання
- 2 хв
Які продукти не треба мити перед приготуванням: про це майже ніхто не знає
Більшість людей вважає, що продукти після покупки обов’язково треба мити проточною водою. Однак це зовсім не так, і ось чому.
Експерти з безпеки харчування говорять, що деякі продукти перед приготуванням не треба мити, їх можна витерти сухою серветкою і все. Про це пише ресурс pmg.ua.
Які продукти не слід мити перед приготуванням: повний список
Яйця. Багато хто миє яйця, перед тим, як розбити їх, але цього робити не треба. Виробники обробляють яйця захисною плівкою, щоб всередину не потрапили бактерії. А якщо їх помити й покласти до холодильника на зберігання, захист буде знищено. Якщо продукт домашній, тоді його можна помити, але потім слід витерти насухо паперовим рушником.
Гриби швидко вбирають воду, тому після приготування можуть втратити свій смак і текстуру. Експерти рекомендують не мити гриби, навіть якщо вони зібрані власноруч. Їх краще почистити щіткою, а нижню частину ніжки зрізати.
Куряче м’ясо. Курку не варто мити, адже після термічної обробки вона абсолютно безпечна для вживання. Щоб куряче м’ясо було соковитим та ніжним після приготування, його достатньо промокнути паперовим рушником.
Чи треба промивати макарони після приготування. На цю тему дуже багато дискусій: одні промивають макарони, інші просто зливають воду. Професійні кухарі говорять, що макарони не варто промивати після варіння, бо холодна вода змиває крохмаль. Тоді макарони злипаються й ідеальної пасти не вийде. А щоб макаронні вироби не злипалися під час варіння, треба додати кілька крапель рослинної олії.
Червоне м’ясо не слід мити водою, щоб не зіпсувати його. Вода змиває природний сік, тому воно після приготування може стати сухим та жорстким. Щоб червоне м’ясо було соковитим та ніжним, його достатньо просто промокнути серветкою.