Які продукти небезпечно консервувати вдома: поради від експертів

Сезон закруток у самому розпалі: українські господині активно готують банки з овочами, фруктами та соусами, аби взимку мати домашні запаси. Проте не всі продукти підходять для консервації, а деякі можуть швидко зіпсуватися, вибухнути у банках або стати небезпечними для здоров’я.

Про це пише «РБК-Україна».

Консервування — це спосіб зберегти продукти за допомогою стерилізації та додавання кислоти, солі чи цукру. Якщо овочі, фрукти чи м’ясо неправильно обробити, вони стають ідеальним середовищем для розвитку бактерій. Тому експерти радять обирати лише перевірені рецепти та якісні сезонні продукти.

М’ясо та риба вдома

У магазині можна купити консерви зі свинини, курятини чи риби. Але вдома повторити промислову технологію практично неможливо. Заводська термічна обробка під високим тиском знищує бактерії, домашня — ні. Неправильно приготовані м’ясні чи рибні консерви можуть стати джерелом ботулізму. Замість цього краще готувати тушковане м’ясо перед споживанням, заморожувати порційно або сушити рибу.

Огірки для банок

Не всі огірки підходять для маринування. Для закруток обирайте плоди з пухирцями на шкірці — вони залишаються хрусткими. Гладкі огірки швидко розм’якшуються і можуть спричинити вибух банки під час зберігання. Такі огірки краще використовувати для салатів.

Гриби

Особливо небезпечні лісові гриби. Вони накопичують токсини та домішки з ґрунту. Домашня стерилізація не гарантує знищення всіх бактерій, навіть після відварювання. Краще їх сушити, заморожувати або засолювати під гнітом, але не в герметичних банках.

Помідори

Для консервації обирайте середні, щільні та стиглі плоди. Великі м’ясисті сорти, тріщини чи плями на помідорах можуть зіпсувати банку, а помідори з білими жилами всередині — гірчати після обробки.

Інші продукти

Кабачки та баклажани у великих шматках швидко розварюються, картопля темніє, сирі яблука та груші без цукру окислюються і набувають неприємного присмаку.

Консервування — чудовий спосіб зберегти смак літа на зиму, але важливо пам’ятати: не всі продукти безпечні для домашніх заготовок. М’ясо, риба, лісові гриби та частина овочів можуть стати небезпечними. Дотримуйтесь правил, обирайте перевірені рецепти та якісні продукти, і ваші закрутки залишаться смачними і безпечними до самої весни.

Нагадаємо, банки для консервації спочатку миють і стерилізують. Миття необхідне для видалення пилу, залишків продуктів, жиру, етикеток та клею. Досить просто вимити банку, якщо плануєте зберігати в ній сухі продукти — крупи, спеції — або робите заготовки для короткочасного зберігання в холодильнику, а сам продукт уже пройшов термічну обробку.

Стерилізація обов’язкова, коли заготовки розраховані на зиму: овочеві салати, лечо, мариновані огірки, джеми, компоти, аджику та інші продукти, які зберігатимуться у льосі чи коморі поза холодильником.

Перед миттям обов’язково огляньте кожну банку. Переконайтеся, що на склі немає тріщин, сколів або інших пошкоджень, адже навіть невеликий дефект може зіпсувати консервацію. Використовуйте лише цілі та чисті банки.