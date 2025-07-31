Їжа на межі зникнення: які продукти покоління Z більше не буде їсти

Продукти харчування / © Pexels

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Покоління Z, відоме своєю дивною поведінкою, від «тихого звільнення» до відмови від спілкування з офіціантами, тепер привернуло увагу своїми харчовими звичками. Згідно з новим опитуванням, у Великій Британії існує ризик зникнення певних продуктів через те, що молоде покоління відмовляється їх їсти.

Про це пише Daily Mail.

Під час проведення дослідження опитали 2000 британців. Результати показали, що шестеро з десяти опитаних стверджують, що їм не подобається певна їжа, навіть якщо вони її ніколи не куштували.

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Топ-10 продуктів, які ігнорує покоління Z

Печінка (35%): очолює список, понад третину молодих людей від неї відмовляється. Сир із блакитною пліснявою (32%): майже третина опитаних не бажає його їсти. Анчоуси (30%): поза меню для 30% представників цього покоління. Кров’яна ковбаса (29%): майже третина уникає цього продукту. Креветки (26%): чверть молодих людей відмовляється від морепродуктів. Качка (25%): кожен четвертий представник покоління Z не вживає її. Тофу (23%): цей рослинний продукт не до смаку чверті опитаних. Гриби (23%): така ж кількість респондентів уникає грибів. Оливки (23%): оливки також не увійшли до списку улюблених продуктів. Сир на рослинній основі (21%): п’ята частина опитаних не готова спробувати рослинний сир.

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