Які продукти в жодному разі не можна заморожувати, та господині чомусь кладуть їх до морозилки

Морозилка — справжній рятівник на кухні, завдяки їй ми подовжуємо термін зберігання продуктів і рідше викидаємо їжу. Проте не все, що здається зручним для заморожування, справді його витримує. Деякі продукти після розморожування втрачають смак, структуру, а іноді навіть стають небезпечними для здоров’я. Та попри це, багато господинь продовжують класти їх до морозилки, не здогадуючись, що тим самим тільки шкодять якості їжі. Розповідаємо, які продукти категорично не можна заморожувати, навіть якщо вам здається, що нічого з ними не станеться.

Сирі яйця у шкаралупі

Це одна з найпоширеніших помилок. Під час заморожування рідина всередині яйця розширюється, шкаралупа тріскається, а після розморожування білок перетворюється на водянисту масу. Такі яйця не можна готувати, вони втрачають текстуру та смак.

Якщо все ж таки є потреба заморозити яйця, розбийте їх у контейнер і злегка збийте перед заморожуванням.

М’які сири

Брі, камамбер, фета, рікота, моцарела — усі ці сири не терплять низьких температур. Після розморожування вони стають зернистими, втрачають ніжність і аромат. Особливо небажано заморожувати сир із високим вмістом жиру, бо він розшаровується.

Тримайте ці види сирів у холодильнику не довше кількох днів і купуйте невеликими порціями.

Фрукти з високим умістом води

Огірки, кавуни, дині, яблука, виноград після заморожування перетворюються на водянисту кашу. Клітинна структура руйнується, тому після розморожування такі фрукти придатні лише для приготування смузі чи варення.

Якщо хочете зберегти смак літа, висушіть або приготуйте з цих фруктів пастилу.

Салати з майонезом або сметаною

Олів’є, оселедець під шубою, вінегрет — у морозильній камері ці страви швидко псуються. Майонез і сметана після розморожування розшаровуються, овочі втрачають текстуру, а смак стає гірким.

Зберігайте салати максимум добу в холодильнику, а краще готуйте порційно.

Кисломолочні продукти

Йогурт, кефір, ряжанка, сметана після заморожування перетворюються на грудкувату масу, яка вже не має харчової цінності та поживності. Бактерії, що відповідають за користь кисломолочних продуктів, гинуть за низьких температур.

Не заморожуйте продукти з кисломолочними бактеріями, вони корисні лише у свіжому вигляді.

Кремові десерти

Торти з вершковим або заварним кремом після морозилки стають непридатними для вживання: крем відділяється, утворюється конденсат, і навіть змінюється смак. Волога руйнує структуру бісквіта, тому десерт втрачає свої смакові властивості.

Якщо треба зберегти торт, охолодіть його, але не заморожуйте.