Які продукти в жодному разі не можна зберігати в холодильнику, але всі чомусь їх туди кладуть

Які продукти не можна класти в холодильник / © pexels.com

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Багато людей автоматично відправляють майже всі продукти до холодильника, вважаючи, що так вони довше залишатимуться свіжими. Насправді деякі харчі від низьких температур лише псуються: втрачають смак, аромат, корисні властивості та значно швидше стають непридатними до споживання. Розповідаємо, які продукти краще тримати подалі від холодильника.

Картопля

Це одна з найпоширеніших помилок. У холоді крохмаль у картоплі починає перетворюватися на цукор, через що бульби набувають неприємного солодкуватого присмаку та змінюють структуру.

Найкраще місце для зберігання картоплі — темна, суха та прохолодна комора з температурою від +7 до +12 градусів. У таких умовах вона може зберігатися кілька місяців без втрати якості.

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Помідори

Холодильник буквально вбиває смак томатів. Низька температура руйнує клітини плоду, через що він стає водянистим, м’яким і майже без аромату.

Особливо це стосується стиглих сезонних помідорів. Зберігати їх краще за кімнатної температури в кошику або на кухонній полиці, подалі від прямих сонячних променів.

Цибуля

У холодильнику цибуля швидко вбирає вологу, стає м’якою, починає проростати та вкриватися пліснявою.

Для тривалого зберігання підходить добре вентильоване місце з низькою вологістю. Важливо також не тримати цибулю поруч із картоплею, адже обидва овочі виділяють речовини, які прискорюють псування один одного.

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Часник

Після кількох тижнів у холодильнику головки часнику втрачають пружність, починають проростати та поступово втрачають свій характерний аромат.

Найкраще зберігати його в паперовому пакеті, кошику або полотняному мішечку в сухому приміщенні з хорошою циркуляцією повітря.

Мед

Деякі господині ставлять мед у холодильник, боячись, що він зіпсується. Насправді натуральний мед може зберігатися роками навіть при кімнатній температурі.

У холоді він швидко кристалізується, густішає та втрачає зручну для використання консистенцію. Оптимальне місце — кухонна шафа, захищена від сонця.

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Банани

Після потрапляння до холодильника шкірка бананів швидко чорніє, а процес дозрівання порушується. Хоча м’якоть може залишатися придатною до споживання, зовнішній вигляд і смак значно погіршуються.

Якщо банани ще зеленуваті, холод може взагалі зупинити їх дозрівання. Тримати їх краще при кімнатній температурі.

Хліб

Багато хто впевнений, що холодильник захищає хліб від псування. Насправді все навпаки — низькі температури пришвидшують його черствіння.

Хліб швидше втрачає вологу, стає сухим і менш смачним. Для короткочасного зберігання достатньо хлібниці або паперового пакета. Якщо ж потрібно зберегти його надовго, краще заморозити.

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Кава

Мелена та зернова кава дуже швидко поглинає сторонні запахи. У холодильнику вона може увібрати аромати ковбаси, риби, сиру чи інших продуктів.

Крім того, перепади температур негативно впливають на смакові властивості кавових зерен. Найкраще зберігати каву в герметичній непрозорій ємності в сухому місці.

Оливкова олія

У холодильнику оливкова олія мутніє, густішає та може утворювати осад. Хоча це не робить її небезпечною, користуватися таким продуктом стає менш зручно.

Для зберігання достатньо темної шафи подалі від плити та джерел тепла.

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Базилік та свіжа зелень

Базилік особливо чутливий до холоду. У холодильнику листя швидко темніє, в’яне та втрачає аромат.

Щоб зелень довше залишалася свіжою, її можна поставити в склянку з водою, як букет квітів, або загорнути у злегка вологий паперовий рушник.

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