Які продукти в жодному разі не можна зберігати в морозилці, але їх чомусь туди кладуть

Які продукти не можна заморожувати / © Фото з відкритих джерел

Деякі продукти, якщо покласти їх до морозильної камери, не лише втрачають свій смак і текстуру після заморожування, а й можуть стати небезпечними для здоров’я. Розповідаємо, яку саме їжу варто тримати подалі від морозилки, щоб потім не довелося викидати її на смітник.

Сира картопля. Картопля після розморожування стає водянистою та солодкуватою. Крохмаль під впливом низьких температур перетворюється на цукор, що змінює смак і структуру овоча. Щоб картопля зберігалася якомога довше, її краще тримати в темному прохолодному місці.

М’які сири — рикота, брі, фета чи крем-сир. Ці продукти дуже не люблять низьких температур. Після розморожування вони стають зернистими, водянистими і втрачають свою ніжну текстуру й насичений смак. Заморожування також руйнує білкову структуру продукту, тому всі корисні властивості сиру під час зберігання в морозилці буде знищено.

Варені яйця. Заморожені варені яйця стають гумовими й зовсім несмачними. Особливо це стосується білка. Якщо вам потрібно зберегти яйця надовго, можна заморозити сирі, але білки треба відділити від жовтків.

Молочні соуси й заправки. Соуси на основі молока чи вершків, наприклад, бешамель або вершкові для пасти, після заморожування розшаровуються. Вони втрачають однорідність і вже не підходять для подальшого вживання. Продукт після зберігання в морозилці доведеться просто викинути.

Смажені страви з хрусткою скоринкою. Панірування після морозилки втрачає свою хрусткість і стає млявим та жирним. Заморожування перетворює апетитну золотаву скоринку на вологу й несмачну оболонку.