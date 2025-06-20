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Які продукти в жодному разі не можна зберігати в морозилці, але їх чомусь туди кладуть
Морозильна камера — справжній порятунок для тих, хто хоче зберегти продукти надовго. Однак не все, що туди кладеться про запас, насправді варто заморожувати, і ось чому.
Деякі продукти, якщо покласти їх до морозильної камери, не лише втрачають свій смак і текстуру після заморожування, а й можуть стати небезпечними для здоров’я. Розповідаємо, яку саме їжу варто тримати подалі від морозилки, щоб потім не довелося викидати її на смітник.
Список продуктів, які не можна заморожувати: вони стануть несмачними після такого зберігання
Сира картопля. Картопля після розморожування стає водянистою та солодкуватою. Крохмаль під впливом низьких температур перетворюється на цукор, що змінює смак і структуру овоча. Щоб картопля зберігалася якомога довше, її краще тримати в темному прохолодному місці.
М’які сири — рикота, брі, фета чи крем-сир. Ці продукти дуже не люблять низьких температур. Після розморожування вони стають зернистими, водянистими і втрачають свою ніжну текстуру й насичений смак. Заморожування також руйнує білкову структуру продукту, тому всі корисні властивості сиру під час зберігання в морозилці буде знищено.
Варені яйця. Заморожені варені яйця стають гумовими й зовсім несмачними. Особливо це стосується білка. Якщо вам потрібно зберегти яйця надовго, можна заморозити сирі, але білки треба відділити від жовтків.
Молочні соуси й заправки. Соуси на основі молока чи вершків, наприклад, бешамель або вершкові для пасти, після заморожування розшаровуються. Вони втрачають однорідність і вже не підходять для подальшого вживання. Продукт після зберігання в морозилці доведеться просто викинути.
Смажені страви з хрусткою скоринкою. Панірування після морозилки втрачає свою хрусткість і стає млявим та жирним. Заморожування перетворює апетитну золотаву скоринку на вологу й несмачну оболонку.
Кавуни й дині. Так, багато хто хоче зберегти смак літа у своїй морозилці, однак ці фрукти не варто туди класти. Вони містять занадто багато води, тому після розморожування розмокнуть і втратять свою привабливу текстуру та смак.