Які прилади потрібно вимикати з розеток щовечора: експерти попередили про небезпеку

Розетка / © Pixabay

Реклама

Багато побутових приладів споживають електроенергію навіть у режимі очікування. Фахівці радять щовечора вимикати їх із розетки, щоб знизити витрати на світло.

Про це повідомив ресурс Union Rayo.

Таке просте правило дозволяє заощадити до 5% щомісячного рахунку за електроенергію. Йдеться про смартфони, планшети, телевізори, вентилятори та інші прилади, які залишаються підключеними до мережі без потреби. Експерти попереджають, що це не лише збільшує споживання, а й шкодить зарядним пристроям та створює ризики для безпеки житла. Адже у деяких випадках перегрівання може призвести навіть до займання.

Реклама

Іспанський Інститут диверсифікації та економії енергії (IDAE) підрахував: до 11% річного споживання домогосподарств припадає на так звану «фантомну енергію» — витрати від приладів, що не працюють, але залишаються у розетках.

Звичайно, повністю відключати всі пристрої перед сном незручно. Але існують прості рішення. Наприклад, використання подовжувачів з кнопкою-вимикачем дозволяє одним натисканням знеструмити одразу кілька приладів. Також можна встановити «розумні» розетки, які автоматично вимикаються у певний час доби.

Таким чином, відмова від «фантомного споживання» не лише допоможе зменшити рахунки, а й підвищить безпеку у будинку.

Нагадаємо, у Великій Британії будинок Роберти Мандер Магуїн вигорів за лічені хвилини після того, як самовільно спалахнула літієва батарея. Полум’я знищило понад 6 тисяч книжок із її багаторічної колекції та коштувало життя домашнім тваринам.