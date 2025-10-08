Які прилади споживають електроенергію, навіть коли вимкнені: список "енергетичних вампірів"

Розетка / © Pixabay

Навіть коли ви не користуєтеся технікою, вона може продовжувати «з’їдати» електроенергію. Багато побутових приладів залишаються активними в режимі очікування, споживаючи струм непомітно для власників. Саме такі «енергетичні вампіри» часто стають причиною завищених сум у рахунках за електроенергію.

Про це повідомив ресурс Snopes.

Уникнути непотрібних витрат допоможе просте рішення — від’єднання техніки від мережі або використання «розумних» розеток, які автоматично вимикають живлення, коли пристрій не використовується.

За даними Міністерства енергетики США (DOE), у режимі очікування продовжують споживати електроенергію комп’ютери, кавоварки, телевізори, ігрові консолі, зарядні пристрої та навіть сучасні світильники.

Старший науковий співробітник Національної лабораторії Лоуренса Берклі Алан Мейєр пояснює, що хоча нові моделі стали енергоощаднішими, зростає частка смартпристроїв, які постійно під’єднані до мережі — тому витрати не зникають, а лише змінюються.

Фахівець наголошує, що не всі прилади варто відключати від електромережі. Зокрема, холодильники та морозильні камери мають працювати постійно, адже їхнє вимкнення може призвести до псування продуктів і створити ризики для здоров’я. Крім того, часте підключення та відключення збільшує ймовірність ураження електричним струмом.

