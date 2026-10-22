Які прилади в жодному разі не можна вмикати через подовжувач, бо будуть проблеми: повний список

Подовжувач допомагає підключити техніку там, де бракує розеток, але не кожен електроприлад можна безпечно вмикати через нього. Потужні пристрої створюють значне навантаження на кабель і контакти, через що вони можуть перегріватися, плавитися та спричиняти пожежу. Особливо небезпечно використовувати дешеві подовжувачі, з’єднувати кілька один з одним або підключати багато приладів одночасно. Правила безпеки залежать від потужності техніки, характеристик кабелю та допустимого навантаження, зазначеного виробником.

Електричні обігрівачі. Масляні радіатори, тепловентилятори та конвектори часто споживають 1,5–2,5 кВт і більше. Через невідповідний подовжувач кабель може перегрітися, особливо якщо він тонкий, пошкоджений або змотаний у котушку. Такі обігрівачі краще підключати безпосередньо до справної настінної розетки відповідно до інструкції виробника.

Електричні чайники. Багато моделей мають потужність 1,8–2,4 кВт. Під час кип’ятіння води навантаження на електромережу значне, тому слабкий подовжувач або поганий контакт можуть нагріватися. Найкращий варіант — окрема справна розетка з відповідним номіналом.

Мікрохвильові печі. Споживана потужність мікрохвильовки може бути вищою за потужність, зазначену на корпусі як вихідна потужність нагрівання. Якщо подовжувач не розрахований на фактичне навантаження, контакти можуть перегріватися. Підключайте прилад відповідно до рекомендацій виробника.

Пральні машини. Під час нагрівання води пральна машина споживає значну потужність. Крім того, це техніка, яку використовують у приміщеннях із підвищеною вологістю. Надійніше підключати її до заземленої розетки, захищеної відповідним пристроєм захисного вимкнення, якщо це передбачено електроустановкою.

Посудомийні машини. Нагрівальний елемент створює суттєве навантаження на мережу. Підключення через невідповідний подовжувач збільшує ризик перегрівання контактів, а близькість води робить несправності особливо небезпечними.

Духові шафи та електроплити. Такі прилади можуть споживати кілька кіловат, а деякі моделі потребують спеціальної лінії живлення. Звичайний побутовий подовжувач для них не підходить. Підключення має відповідати інструкції виробника та характеристикам електромережі.

Праски та парогенератори. Потужність праски часто становить близько 2–3 кВт, а парогенератори можуть споживати ще більше. Під час роботи нагрівальний елемент створює значне навантаження, тому краще використовувати справну настінну розетку.

Фени та потужні стайлери. Звичайний фен може споживати 1,5–2,2 кВт. Якщо одночасно підключити до того самого подовжувача ще й інші потужні прилади, сумарне навантаження може перевищити допустиме. У ванній кімнаті додатково важливо дотримуватися вимог електробезпеки для вологих приміщень.

Кондиціонери та мобільні охолоджувачі. Компресорна техніка має особливості запуску, а споживання залежить від моделі. Для кондиціонерів часто передбачають окрему лінію або конкретні вимоги до розетки. Не використовуйте подовжувач, якщо це заборонено інструкцією.

Морозильні камери та холодильники. Вони зазвичай споживають менше енергії, ніж обігрівачі, але компресор має пускові струми. Виробники нерідко рекомендують підключати холодильник безпосередньо до розетки, а не через подовжувач. Особливо небезпечні дешеві моделі з ненадійними контактами.

Електричні водонагрівачі та бойлери. Накопичувальні бойлери часто мають потужність близько 1,5–3 кВт, а проточні водонагрівачі можуть вимагати значно більшої потужності. Таку техніку потрібно підключати відповідно до електричного проєкту й інструкції виробника, зазвичай через стаціонарне підключення або належно обладнану розетку.