Які прилади в жодному разі не можна вмикати через подовжувач: повний список

Правила користування подовжувачем

Реклама

Подовжувачі давно стали звичним елементом майже кожної оселі. Вони допомагають підключити техніку там, де бракує розеток, однак далеко не всі електроприлади можна використовувати через них. Електрики попереджають: неправильне підключення потужної техніки здатне призвести до перегрівання кабелю, пошкодження ізоляції, короткого замикання та навіть пожежі. Особливо небезпечно підключати кілька потужних приладів одночасно до одного подовжувача. Навіть якщо він міцний і сучасний, його навантаження має свої межі.

Чому подовжувач може бути небезпечним

Кожен подовжувач розрахований на певну максимальну потужність. Якщо її перевищити, дроти починають нагріватися, контакти слабшають, а пластик може плавитися.

Реклама

Найчастіше небезпечні ситуації виникають через:

Реклама

одночасне підключення кількох потужних приладів;

використання дешевих або неякісних подовжувачів;

змотаний у бухту кабель, який не встигає охолоджуватися;

пошкоджену ізоляцію або розхитані контакти.

Саме тому потужну побутову техніку бажано вмикати безпосередньо в стаціонарну розетку.

Які прилади не слід вмикати через подовжувач

Електрообігрівачі входять до числа найпотужніших побутових приладів. Більшість моделей споживає від 1500 до 2500 Вт. Якщо підключити такий обігрівач через слабкий подовжувач, кабель може швидко перегрітися. Саме тому виробники майже завжди рекомендують використовувати окрему настінну розетку. Масляні радіатори та тепловентилятори. Ці прилади також створюють значне навантаження на електромережу. Особливо небезпечно залишати їх працювати через подовжувач без нагляду або на всю ніч. Пральна машина. Під час нагрівання води пральна машина різко збільшує споживання електроенергії. Через це звичайний побутовий подовжувач може не витримати навантаження. Електрики радять підключати пральну машину лише до окремої заземленої розетки. Сушильна машина. Сушильні машини часто споживають навіть більше електроенергії, ніж пральні. Вони працюють тривалий час на високій потужності, тому використання подовжувача значно підвищує ризик перегрівання. Посудомийна машина. Під час миття посуду техніка нагріває воду до високої температури, через що споживає багато електроенергії. Як і пральна машина, вона повинна працювати від окремої стаціонарної розетки. Електрочайник. На перший погляд чайник працює недовго, однак його потужність часто становить 1800–3000 Вт. Якщо одночасно через той самий подовжувач працюватимуть інші прилади, навантаження може стати критичним. Мікрохвильова піч. Сучасні мікрохвильові печі також належать до енергоємної техніки. Під час роботи вони можуть споживати понад 1200–1500 Вт. Особливо небажано підключати їх разом із чайником чи кавоваркою через один подовжувач. Електрична духовка та переносні електроплити. Будь-які нагрівальні прилади належать до найнебезпечніших для використання через подовжувач. Їхня потужність часто перевищує можливості більшості побутових моделей. Кондиціонер. Багато кондиціонерів мають високий пусковий струм. У момент запуску компресора навантаження різко збільшується, що може призвести до перегрівання кабелю. Зварювальні апарати та потужні електроінструменти. Будівельне обладнання споживає значну кількість електроенергії. Для нього використовують лише спеціальні силові подовжувачі відповідного перерізу, а не звичайні домашні.

Які прилади можна підключати

Через якісний подовжувач зазвичай дозволено підключати малопотужну техніку:

зарядні пристрої;

настільні лампи;

телевізори;

ноутбуки;

роутери;

аудіотехніку.

Навіть у цьому випадку сумарне навантаження не повинно перевищувати значення, зазначене виробником.

Як безпечно користуватися подовжувачем

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, електрики радять дотримуватися кількох простих правил.

Реклама

Перед використанням завжди перевіряйте максимальне допустиме навантаження, повністю розмотуйте кабель, не накривайте його килимами чи меблями, не використовуйте пошкоджені подовжувачі та не з’єднуйте кілька подовжувачів між собою.

Якщо під час роботи кабель став гарячим, з’явився запах плавленого пластику або корпус почав нагріватися, прилад потрібно негайно вимкнути з мережі та більше не використовувати до перевірки. Саме такі прості правила допомагають уникнути перегрівання електропроводки та значно зменшують ризик пожежі в будинку.

Новини партнерів