Які прилади варто вимикати з розетки для економії: вони "з'їдають" ваш бюджет

Які прилади варто вимикати з розетки для економії

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Щомісячні рахунки за електроенергію постійно зростають, і здається, що уникнути цього неможливо. Хоча інвестиції в нові енергоефективні технології можуть здатися очевидним рішенням, часто причина надмірних витрат криється у звичайних приладах, які непомітно «зливають» енергію, навіть коли ви ними не користуєтеся. Це явище називають «фантомним навантаженням».

Про це пише Slashgear.

Багато сучасних електронних пристроїв та гаджетів продовжують споживати електроенергію з розетки в «режимі очікування» або навіть у вимкненому стані. Навіть «розумні» розетки можуть мати незначне споживання. Крім того, застаріла техніка або проста забудькуватість вимикати прилади можуть суттєво збільшувати ваші витрати.

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Щоб зменшити щомісячні витрати, варто знати, які прилади потрібно обов’язково відключати від мережі, а які можна безпечно залишати підключеними.

Ці прилади варто відключати від мережі

1. Телевізори:

Коли ви вимикаєте смарт-телевізор, він не перестає споживати енергію повністю. Навіть у режимі очікування сучасні телевізори можуть споживати від 0,5 до 3 ватів енергії, особливо якщо на них постійно горить індикатор живлення. Зміна налаштувань, таких як автоматичний перехід у режим сну, допоможе, але єдиний спосіб досягти нульового споживання — це повністю вимкнути телевізор з розетки.

2. Інтернет-маршрутизатори (роутери):

Більшість людей залишають Wi-Fi роутери увімкненими 24/7, оскільки багато пристроїв потребують постійного доступу до Інтернету. Однак, залежно від моделі, роутер може споживати від 5 до 20 ватів на годину. Якщо помножити це на цілодобову роботу, то за рік набігає чимала сума. Вимикаючи роутер на ніч або під час тривалої відсутності вдома (наприклад, у відпустці), ви можете заощадити значні кошти, особливо у регіонах з високими тарифами на електроенергію.

3. Зарядні пристрої:

Ви можете здивуватися, але зарядні пристрої для телефонів та інших гаджетів продовжують споживати електроенергію, навіть коли до них не підключено пристрій. Хоча це «фантомне навантаження» невелике, воно накопичується з часом. Більше того, залишаючи пристрій підключеним після повного заряду, ви провокуєте так зване «повільне заряджання», що також використовує енергію.

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Крім економії, відключення зарядних пристроїв — це ще й питання безпеки. Неякісні або пошкоджені кабелі можуть стати причиною електричних пожеж, навіть коли вони не використовуються. Просто витягнувши зарядний пристрій з розетки, ви уникнете потенційних ризиків.

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Прилади, які можна безпечно залишати підключеними

Подовжувачі та мережеві фільтри можуть допомогти вам керувати споживанням енергії. Мережеві фільтри з вимикачами ефективно запобігають споживанню енергії пристроями в неактивному стані. Однак, якщо подовжувач має підсвічений вимикач, він все одно буде споживати невелику кількість енергії для живлення індикатора. Щоб забезпечити нульове споживання, його також варто вимикати з розетки.

Варто пам’ятати, що до подовжувачів не рекомендується підключати прилади, які генерують багато тепла, мають двигун або компресор (наприклад, холодильники, пральні машини, обігрівачі).

Тостери є одним з небагатьох винятків, які можна сміливо залишати підключеними до мережі. Старий тостер без цифрового екрана не споживає електроенергію, доки ви не натиснете кнопку активації. Він не має режиму очікування і не створює фантомного навантаження, тому можете бути певні — ваш тостер не є причиною високих рахунків за електроенергію.

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Звертайте увагу на «невидимих» споживачів енергії у вашому домі, і ви зможете суттєво заощадити на щомісячних рахунках за електроенергію.

Нагадаємо, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про суттєве підвищення граничних цін на електроенергію (так званих прайс-кепів) у вечірній період — з 17:00 до 23:00. Нові правила почнуть діяти вже від 31 липня 2025 року.