Які речі не можна часто прати: про це треба знати, щоб не зіпсувати свій улюблений одяг

Які речі не можна часто прати / © Freepik

Усі хочуть, щоб їхній одяг мав первозданний вигляд якомога довше після купівлі. Однак немає вічного матеріалу, з часом будь-яка тканина зношується. А постійне прання, відбілювання та сушіння лише пришвидшують цей процес. Тому краще знати, які речі треба менше прати і не зловживати використанням пральної машинки.

Джинси. Часте прання джинсів призводить до того, що вони втрачають свій яскравий колір та форму. Їх краще провітрювати на свіжому повітрі чи використовувати пару, щоб зникли неприємні запахи. А прати треба у разі видимих забруднень.

Вовняні та кашемірові речі. Ці тендітні тканини дуже чутливі до вологи й тертя. Часте прання такого одягу призведе до деформації тканини й утворення ковтунців. Краще відносити такі речі в хімчистку чи прати вручну з використанням спеціальних засобів для кашеміру та вовни.