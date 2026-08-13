Які речі не можна носити восени 2026: ці антитренди зіпсують навіть найкращий образ

Антитренди осені 2026: поради стилістів / © Фото з відкритих джерел

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Цього року дизайнери активно експериментують із пропорціями, об’ємами, кольоровими контрастами та незвичайними деталями. Це не означає, що речі з минулих сезонів потрібно терміново викидати. Поняття «антитренд» у сучасній моді дедалі частіше означає не абсолютну заборону, а спосіб носіння. Навіть актуальний предмет гардероба може зіпсувати образ, якщо неправильно підібрані крій, довжина або поєднання. Тож восени 2026 року варто звернути увагу не лише на те, що саме ви носите, а й на те, як ви це стилізуєте.

Надто вузькі джинси, які облягають фігуру від стегон до щиколоток

Скінні не зникли назавжди, однак їхня роль у повсякденній моді помітно змінилася. Коли вузькі джинси поєднуються з таким самим обтислим топом, короткою приталеною курткою та маленькою сумкою, комплект може виглядати як образ із минулих років.

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Восени 2026 значно цікавіше працюють інші пропорції. У трендових образах з’являється більше уваги до багатошаровості та гри з об’ємом. Прямі джинси, моделі з вільнішою посадкою або незвичайними пропорціями дозволяють створити сучасніший силует.

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Якщо ви любите скінні й вони добре сидять на фігурі, відмовлятися від них не потрібно. Застарілим образ робить не сам фасон, а поєднання «вузьке плюс вузьке». Спробуйте врівноважити джинси об’ємним светром, довгим пальтом або жакетом вільного крою.

Образ у стилі тихої розкоші

Бежеве пальто, кремовий светр, прямі штани, нейтральна сумка та взуття без жодної виразної деталі — такий комплект залишається елегантним, але восени 2026 його може бути недостатньо для справді актуального образу.

Мода поступово відходить від ідеї, що дорогий вигляд обов’язково означає максимальну стриманість. На подіумах осіннього сезону дизайнери роблять ставку на контраст: прості речі поєднують із виразними фактурами, незвичними деталями, об’ємом або яскравішими акцентами.

Тому навіть класичний монохромний комплект можна освіжити. Наприклад, достатньо додати цікаву брошку, шовкову хустку, фактурну сумку або взуття насиченого відтінку.

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Короткі приталені куртки

Ще одна річ, яка може зробити осінній образ застарілим, — коротка куртка, що закінчується в найширшій частині стегон, особливо якщо під нею вдягнений довгий об’ємний светр.

Цього сезону дизайнери активно граються з пропорціями та шарами. Саме тому верхній одяг дедалі частіше стає важливою частиною силуету, а не просто практичним доповненням.

Якщо коротка куртка вам подобається, її можна залишити в гардеробі. Головне, врівноважити її широкими штанами, спідницею відповідної довжини або продуманим багатошаровим комплектом.

Надмірно тонкий трикотаж

Восени особливо важливо звертати увагу на фактуру тканин. Дуже тонкі светри, які просвічують, швидко втрачають форму або є речами для теплого міжсезоння, можуть здешевити навіть дорогий образ.

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Актуальна осіння мода, навпаки, активно використовує фактури та відчуття затишку. Серед помітних напрямів сезону — об’ємний верхній одяг, зокрема речі з матеріалів із виразною текстурою.

Тому восени варто робити ставку на якісний щільний трикотаж, вовняні речі, фактурні кардигани та светри, які тримають форму.

Надто маленькі сумки

Мініатюрні сумки ще можуть бути красивим аксесуаром, але використовувати їх як головну сумку для повсякденного образу восени 2026 — вже не найцікавіше рішення.

Актуальні тенденції роблять ставку на більш м’які, місткі та виразні моделі. Серед помітних аксесуарів Vogue окремо виділяє слоуч-сумки — моделі із м’якою формою, які додають образу невимушеності.

Тому замість крихітної сумочки можна вибрати модель середнього або великого розміру з м’якою формою. Вона не лише практичніша, а й допоможе зробити образ сучаснішим.

Старомодне класичне взуття

Осіннє взуття у 2026 році не обмежується стандартними чорними чоботами. У сезонних тенденціях помітні туфлі з ремінцями, мюлі, сатинові моделі, взуття насичених відтінків та виразні декоративні елементи.

Повністю нейтральне взуття без жодної цікавої деталі не обов’язково є антитрендом, але воно може зробити образ надто звичайним.

Особливо виграшно восени можуть працювати винний, смарагдовий, рубіновий та інші глибокі відтінки. Вони додають яскравості навіть стриманому образу.

Надто короткі пальта та жакети

Короткий верхній одяг може бути стильним, але восени 2026 року особливо актуальні продумані пропорції. Якщо короткий жакет поєднати з вузькими штанами та невеликою сумкою, силует може бути пласким.

Натомість багатошаровість дозволяє зробити образ цікавішим. Сорочка, тонкий светр, жакет і пальто можуть створювати кілька рівнів, які додають образу глибини. Саме багатошаровість і нове прочитання базових речей є одним із помітних напрямів осінньої моди 2026 року.

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