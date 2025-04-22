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Які речі не можна носити жінкам за 60: вони додають віку та псують загальний образ
Щоб мати стильний вигляд, експерти рекомендують зрілим пані вилучити деякі речі зі свого гардеробу назавжди.
Модні експерти порадили жінкам зрілого віку прибрати ці речі зі свого модного арсеналу, оскільки вони не лише додають віку, а й псують зовнішній вигляд. Розповідаємо, яких речей категорично не можна носити жінкам за 60.
Жакети неактуальних фасонів
Не можна жінкам елегантного віку носити приталені жакети з блискучими ґудзиками та іншою фурнітурою. Такий одяг має застарілий та перевантажений вигляд. Краще звернути увагу на вільні жакети прямого крою, без зайвого декору. Ці моделі зараз на піку популярності. Тому кожна жінка в такому сучасному одязі матиме привабливий і стильний вигляд.
Спідниці-годе з мереживними вставками
Така річ матиме безглуздий вигляд та здешевлюватиме загальний образ. Тим паче, ці спідниці вийшли з моди ще два десятиліття тому. Краще вибрати прямі або вільні спідниці зі щільних тканин, без зайвого декору. Ці моделі добре тримають форму, тому робитимуть фігуру стрункішою. До того ж, їх можна поєднувати з будь-яким взуттям.
Матеріали із вкрапленнями блискіток
Усім пані за 60 варто уникати одягу із тканини з перламутровим блиском і люрексом. Такі речі часто мають дешевий вигляд і додають віку. Варто надавати перевагу одягу з натуральних тканин, які мають легкий природний блиск чи матову фактуру. Ці речі робитимуть загальний образ розкішним та елегантним водночас.
Одяг з леопардовим принтом
Такі речі періодично повертаються в моду, однак їх можна носити лише молодим жінкам та дівчатам. Стилісти рекомендують усім, кому хочеться додати в образ «леопарда», вибирати відповідні аксесуари чи окремі деталі. Це можуть бути хустинки, кольє, браслети, рукавички та сумочки.